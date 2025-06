La Gelateria Gigi premiata come "Locale Storico"

Eccellenza, storia e memoria si incontrano in un luogo che da quasi un secolo addolcisce le estati civitanovesi e accompagna i ricordi di intere generazioni. È la Gelateria Gigi, riconosciuta ufficialmente dalla Regione Marche come "Locale Storico", a cui anche il sindaco Fabrizio Ciarapica ha voluto rendere omaggio consegnando ai titolari un attestato di riconoscenza che racconta, con parole semplici e sincere, il valore di un’eredità familiare e di un’attività capace di resistere al tempo.

"Celebrare la Gelateria Gigi significa celebrare la storia di Civitanova", ha detto il sindaco Ciarapica. A ritirare l’attestato uno dei due titolari, Massimo Piampiani, fratello di Claudio: "Ringrazio il sindaco per questo attestato – ha detto – e per aver voluto riconoscere una storia fatta di sacrifici e di amore per il nostro mestiere".

La gelateria fondata nel 1930 da Gaetano Piampiani era all’inizio una piccola struttura in legno in piazza XX Settembre.