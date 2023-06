La gelosia fa scoppiare una rissa tra donne in una casa a Fontespina

Rissa la scorsa nottata, alle prime ore del giorno, in un appartamento del quartiere di Fontespina. Le forze dell’ordine sono accorse in una abitazione occupata da ragazze straniere. Qui è scoppiata un vero e proprio putiferio e le ragioni che lo hanno innescato – sembrerebbe questioni di corna – sono al vaglio del commissariato di Civitanova. La pattuglia è arrivata sul posto allertata da chi si è preoccupato per il gran baccano e gli agenti hanno cercato di farsi aprire la porta dell’appartamento per entrare e capire cosa stesse accadendo, ma davanti al rifiuto delle ragazze hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova che hanno inviato una squadra per effettuar le procedure di accesso. Al momento non sono state sporte denunce da parte delle inquiline dell’abitazione – per episodi come questi si procede a querela di parte – e a ieri non sono stati registrati accessi al pronto soccorso dell’ospedale per ferite conseguenti il violento litigio. I poliziotti hanno comunque faticato non poco a placare gli animi e poi a cercare di capire le ragioni che avevano innescato la miccia e le botte, all’origine delle quali ci sarebbero state motivazioni legate ad affari di cuore e tradimenti.