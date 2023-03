La generosità degli alpini Doppio taglio del nastro

Doppio taglio del nastro, grazie alla generosità degli alpini. A Sarnano sabato è stato inaugurato il nuovo centro polifunzionale realizzato dall’Ana Associazione nazionale alpini (con il contributo del Comune). Una struttura di circa 120 metri quadri gestita dal gruppo alpini di Sarnano, che qui avrà anche la sua sede sociale, ma che sarà usata soprattutto come centro di aggregazione giovanile. Questo è lo scopo per cui è nata la struttura, grazie ai fondi raccolti dall’Ana. All’esterno è stato installato un monumento che ricorda i Caduti del corpo degli alpini, mentre l’area circostante è destinata a parco (uno spazio di verde pubblico che pure sarà curato dal gruppo locale). Presenti, oltre al vicesindaco Franco Ceregioli, il presidente nazionale Ana Sebastiano Favero, il presidente dell’associazione Alpini delle Marche Sergio Mercuri e rappresentanti da Lazio, Abruzzo, Molise e altre regioni. Ha partecipato anche la fanfara della sezione di Acquasanta Terme. "Con gli Alpini abbiamo un legame forte", ha detto il vicesindaco nei ringraziamenti. Non solo. Ieri anche a Sefro è stata festa per la struttura emergenziale donata dagli alpini. "Dopo due anni di rinvii a causa del Covid, nella piccola frazione di Agolla è stata inaugurata la sala polifunzionale realizzata dall’Ana e inserita nelle opere post-terremoto – spiega il gruppo –. Utilizzata già da un paio d’anni, é diventata il centro di aggregazione soprattutto per gli anziani del paese". Preziosa la collaborazione del Gruppo alpini Val Potenza di Castelraimondo. Sottoservizi e opere di urbanizzazione a cura di Regione e Protezione civile. "Non avremmo potuto realizzare la struttura con le nostre risorse. Grazie di cuore", ha dichiarato il sindaco Pietro Tapanelli, confidando in altre future collaborazioni con tutta l’alta valle del Potenza e Scarzito. Enrico Ortolani è l’autore delle foto di Sarnano.

Lucia Gentili