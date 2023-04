La generosità di Cappella per la biblioteca

di Lorena Cellini

Geniale, altruista, generoso. Questo era Brunero Cappella nelle parole di chi lo ha ricordato all’iniziativa ‘Ciao Bru’, la presentazione del suo fondo librario che la famiglia ha donato alla biblioteca comunale Silvio Zavatti.

Un luogo del cuore per lo scienziato (fisico), ricercatore e insegnante universitario civitanovese, scomparso a soli 52 anni a Berlino, in Germania, dove viveva da anni e dove è morto di infarto il 4 agosto del 2022. Ieri, sull’onda della commozione, gli insegnanti e i compagni di classe del liceo scientifico e tanti amici hanno partecipato alla cerimonia di donazione di 259 volumi facenti parte della sua biblioteca personale, a conclusione di un percorso voluto dai familiari – i fratelli e le sorelle – che ieri sono stati travolti dall’affetto di chi a Brunero ha voluto bene. Una carrellata di racconti e di episodi di vita, che hanno tratteggiato una personalità brillante e talentuosa eppure semplice e disponibile con tutti. Sono stati offerti da Livia Brillarelli, Rita Bellomarì, Ivana Saracco, Carla Mascaretti, ex direttrice della biblioteca dove Brunero trascorreva le giornate fin da bambino, prima come divoratore di libri e più avanti come volontario. Già a undici anni, quando la biblioteca era al terzo piano di Palazzo Sforza, ne frequentava le stanze e leggeva l’Orlando Furioso – di Ludovico Ariosto – o studiava latino e greco, da autodidatta.

Una intelligenza unica che si abbinava a un cuore generoso, qualità emerse dagli aneddoti svelati riferiti dai suoi ex compagni di classe al liceo, che attingevano a piane mani dalle sue conoscenze, soprattutto di matematica e latino, per salvarsi dalle interrogazioni o durante i compiti in classe, quando Brunero faceva girare tra i banchi ‘pizzini’ scritti sulla carta della pizza con le soluzioni di una versione o di un problema. In pochi hanno trattenuto le lacrime mentre, con una sua foto in mezzo a dei bambini appesa sullo sfondo, è iniziata la lettera di sue poesie e scritti teatrali (una sua passione).

Una giornata che ha celebrato anche la sua ’civitanovesità’, il suo essere profondamente figlio di questa città con cui ha continuato a mantenere vivo il rapporto e dove appena poteva tornava per rivedere familiari e amici. La sua grande eredità umana e culturale e il fondo libraio resteranno, in sua memoria, nei cuori di chi lo ha amato e in biblioteca, un gesto per il quale il sindaco Fabrizio Ciarapica, tra i presenti, ha ringraziato i familiari a nome della città.