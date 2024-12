"La gente mi ferma: tutti chiedono sicurezza"

"La gente mi ferma per strada, chiede sicurezza, chiede controlli e tanti cittadini mi segnalano la presenza di persone poco raccomandabili nei parchi o tra le vie del borgo marinaro da una certa ora in poi. Da qui il mio impegno per tenere alta l’attenzione su una questione che sta a cuore a tanti civitanovesi, che giustamente vogliono uscire di casa e sentirsi al sicuro". Lo dice l’assessore comunale alla sicurezza Giuseppe Cognigni (nella foto), che proprio di sicurezza ha parlato anche con il generale Roberto Vannacci, due giorni fa, in occasione di un incontro a Macerata, nella sede provinciale della Lega in via Roma.

"Come amministrazione comunale abbiamo lavorato tanto su questo tema, c’è sempre stata una grande sensibilità da parte nostra – ha assicurato l’assessore Giuseppe Cognigni –. Tengo a sottolineare che Civitanova, in relazione al numero dei suoi abitanti, è la città con il più alto numero di telecamere nel centro Italia. Abbiamo aumentato il numero degli agenti della polizia locale. Quello che possiamo fare lo facciamo. C’è senza dubbio il problema sociale dei giovani, e questo è un problema che esiste un po’ da tutte le parti. I cittadini mi fermano per strada, mi chiedono, mi parlano delle problematiche – ha continuato l’assessore alla sicurezza –. La sicurezza è un tema che non può essere sottovalutato. I cittadini chiedono di più, e a volte le telecamere non bastano. I cittadini vogliono più controlli, vogliono più presenza delle forze dell’ordine. Questo non vuol dire che dobbiamo militarizzare la città. La gente mi riferisce di persone poco per bene che frequentano i parchi dopo una certa ora, mi racconta di movimenti sospetti tra le vie del borgo marinaro quando arriva il buio. Ora il mondo sta cambiando e noi dobbiamo agire di conseguenza".

Uno dei problemi, prosegue ancora l’assessore, è legato al fenomeno dell’immigrazione irregolare. "Ci sono tanti fantasmi, come li definisco io, tanti clandestini che girano per le nostre città, senza documenti. E lo vediamo tutti i giorni. Noi dobbiamo lavorare sempre di più. E ben vengano le segnalazioni da parte dei cittadini. Come ha sottolineato anche il generale Roberto Vannacci, che è un personaggio importante per il nostro partito, è fondamentale segnalare subito alle forze dell’ordine ogni movimento sospetto che vediamo" ha concluso l’assessore Cognigni.

Chiara Marinelli