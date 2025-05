La geopolitica e il polo Nord. Esperti a confronto in ateneo

La Società italiana di intelligence (Socint) delle Marche ha organizzato per domani alle 10 nell’aula magna della Loggia del Grano, in via don Minzoni, un convegno dal titolo "Prospettiva Artico, lo sguardo dell’intelligence al polo Nord". L’evento affronterà temi di attualità, puntando sull’impatto dei cambiamenti climatici e sulla sicurezza globale della regione artica, ed è stato realizzato in collaborazione con Unimc, l’Istituto geografico polare "Zavatti" e il patrocinio della Regione. "L’Artico – dicono gli organizzatori –, un tempo quasi dimenticato, è oggi un luogo di verifica per la capacità della comunità internazionale di affrontare il cambiamento globale e gestire la competizione geopolitica. In questo scenario l’intelligence si configura non solo come sentinella della sicurezza ma come chiave per orientare il futuro".

Il convegno si aprirà con i saluti del sindaco Sandro Parcaroli, dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini, del direttore di Scienze politiche Angelo Ventrone, del presidente Socint Marche Emanuele Frontoni. Seguiranno gli interventi della delegata al Coordinamento delle Commissioni di studio e sezioni regionali Socint, Liuva Capezzani; della direttice dell’osservatorio di Intelligence sull’Artico Socint, Emanuela Somalvico; del direttore scientifico polare "Zavatti" e della pubblicazione "Il Polo", Gianluca Frinchillucci; della docente Ilaria Trapè; infine del direttore del centro Studi Italia-Canada, Paolo Quattrocchi.