La gestione dei musei affidata a "Gli stronati". Assunti i tre dipendenti

Approvato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Tolentino e l’associazione maceratese "Gli stronati" per "la gestione in forma congiunta e coordinata" delle strutture museali. Avrà durata da domani fino al 31 maggio, salvo eventuale proroga nel caso in cui le procedure di affidamento dei servizi integrati, tramite centrale di committenza, necessitino di un termine più ampio. Questo in attesa del bando per la nuova gestione, che dovrebbe uscire a primavera. L’amministrazione comunale aveva scelto di non rinnovare la convenzione – conclusa a fine 2024 – con l’associazione Tolentino Arte e Cultura per un cambio di gestione. I tre dipendenti rimasti, tramite clausola sociale, vengono riassorbiti da Gli stronati. Da marzo riaprirà anche il castello della Rancia, oggetto di interventi di ricostruzione e da cui proviene la fetta principale degli incassi.

L’accordo prevede un contributo di 33mila euro, prevalentemente per il "pagamento del personale per le aperture delle strutture" spiega l’ente. "Con questa gestione temporanea garantiamo continuità lavorativa ai tre dipendenti che lavorano nei musei, come promesso dall’amministrazione, grazie alla collaborazione con Gli stronati – spiega l’assessore al turismo Diego Aloisi –. Di fatto nulla cambia rispetto a ieri, saranno sempre gli stessi dipendenti a occuparsi dei musei. Tra qualche mese uscirà il bando, che decreterà il gestore per i prossimi anni". Il 31 marzo inoltre si concluderà il periodo di gestione del punto informativo e dell’attività di promozione turistica da parte di Zagreus. "Viene reputato opportuno procedere all’affidamento integrato delle attività di promozione turistica e gestione delle strutture museali e culturali – è scritto in determina – per cui occorrerà procedere ad appalto attraverso centrale di committenza".