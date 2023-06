La gestione del Matt alla ditta "The Way"

Sarà la ditta The Way a occuparsi delle attività di animazione imprenditoriale e di gestione ordinaria dei locali del Matt, in via Panfilo. The Way è un incubatore di impresa, avviato a febbraio, ed costituito da quattro soci che hanno molti anni di esperienza nel settore dello sviluppo d’impresa, marketing, industria 4.0 e formazione. L’attuale presidente è Luca Nardella, imprenditore locale attivo nell’ambito della formazione professionale. "Vogliamo dare una nuova e concreta vita al Matt affinché diventi stimolo all’imprenditoria, coworking e incubatore per le imprese – spiega l’assessore Laura Laviano –. La nuova gestione sarà impegnata, in sinergia con il Comune, a potenziare e ampliare le attività di coworking già presenti all’interno della struttura; ad attivare percorsi che stimolino l’innovazione e la creazione di nuove imprese e l’acquisizione di competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro; a supportare le piccole e medie imprese e le startup". I prossimi appuntamenti in programma al Matt hanno lo scopo di creare interazioni e collegamenti con le imprese sviluppando i temi di maggiore interesse per le start-up. Il 7 luglio si svolgerà l’appuntamento conclusivo del percorso formativo "Dalla ricerca alla progettazione" di Unimc. Per maggiori informazioni: www.mattcoworking.it.