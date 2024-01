"La gestione del Polisportivo è pessima. Sono strutture datate ma non schifose"

Si abbatte sulla Civitanovese la reazione dell’assessore Ermanno Carassai alle critiche piovute sul Comune per le condizioni del Polisportivo. "Una struttura vecchia se mantenuta bene può essere decorosa, la sporcizia presente in alcune zone dell’impianto rientra negli oneri a carico di chi gestisce la struttura sportiva", premette il titolare dei lavori pubblici. Ovvero la società che milita in Eccellenza. Poi rincara la dose: "Le porte degli spogliatoi sfondate all’altezza dei piedi e del busto, le piastrelle e le mensole staccate nella zona doccia sicuramente sono la causa di una pessima gestione della struttura. Ritengo che gli allenatori e il personale di assistenza, oltre che imparare le regole del calcio, dovrebbero rappresentare anche le nozioni basilari dell’educazione e del rispetto delle pubbliche strutture". La Civitanovese, per la gestione del Polisportivo, ha una convenzione della durata di nove anni stipulata nel 2020 con il Comune, che le gira un contributo di 264.000 euro; 29.300 l’anno. Lo stadio non è proprio un bel biglietto da visita della città e la consigliera della lista SiAmo Civitanova, Lavinia Bianchi, ha denunciato la questione, non solo in consiglio, ma anche sulle nostre colonne. Carassai replica anche a lei: "Quanto agli interventi previsti per lo stadio, in primis verranno sostituiti i fari di illuminazione con nuovi proiettori a led per un importo di 150mila euro, poi è stato già approvato il progetto di rifacimento dei bagni per oltre 120mila euro e uno stralcio di 108mila, in fase di aggiudicazione e riguarda i bagni della tribuna scoperta e un bagno di quella coperta. Notizia che volutamente la consigliera disconosce nel suo articolo (uscito sulle nostre colonne, ndr), ma preferisce mostrare le foto del bagno da ristrutturare integralmente". Quanto agli spogliatoi, ammette "che effettivamente sono strutture datate, ma non in condizioni ‘schifose’ come le definisce la Bianchi tant’è che l’ufficio tecnico ha provveduto alla tinteggiatura dei locali all’inizio del campionato. Le finestre non sono spaccate, alcune necessitano di manutenzione e l’impegno è di intervenire con sollecitudine, ma la società che gestisce il polisportivo dovrebbe garantire un minimo di pulizia e di manutenzione ordinaria e la sostituzione di alcuni vetri". In merito a interventi radicali "dobbiamo rispettare le previsioni del piano regolatore – conclude – che prevede la demolizione degli spogliatoi senza rifacimento. Le varie forze politiche dovrebbero decidere la programmazione".