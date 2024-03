La gestione del servizio idrico. Scelto il ’modello Parcaroli’:. Comuni insieme alle attuali società

L’assemblea dell’Aato 3 di Macerata ha approvato a maggioranza (il 61,50% delle quote dei presenti) la proposta di dare vita a una società pubblica mista (le attuali società più i comuni) come gestore unico del servizio idrico integrato. E’ una "proposta di candidatura", che ora passa al vaglio dell’Aato, in relazione al protocollo che è stato sottoscritto dalle società consortili e dalle società di capitali (interamente pubbliche). Un protocollo messo a punto dopo una serie di incontri promossi dal presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, per cercare di superare la situazione di stallo che si era creata, visto che da oltre un anno si è consumata – di rinvio in rinvio - una discussione infruttuosa.

Il voto, però, non è stato indolore. La frattura c’è stata, visto che contro questa ipotesi hanno votato non solo i comuni della montagna (tranne Castelsantangelo sul Nera), ma anche quelli di Civitanova, Montecosaro, Morrovalle e Corridonia, tanto per citare i più significativi. Pollice verso anche dal sindaco di Pieve Torina, nonché presidente dell’Aato, Alessandro Gentilucci. "Da presidente ho chiesto che si arrivasse a una proposta blindata per mantenere l’acqua pubblica in mano pubblica. Il mio voto contrario è stato motivato dal fatto che, ascoltate le parole chiarificatrici dell’avvocato Boifava, se si procede con il ’modello’ approvato si rischia di andare dritti verso la gara, perché non è conforme alle norme". L’assemblea è stata piuttosto animata.

L’inizio, previsto per le 10, è slittato di circa un’ora. Votati i primi punti all’ordine del giorno (l’approvazione del verbale della seduta precedente e del bilancio di previsione 2024 – 2026), e letta la comunicazione dell’Agcm (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato), contenente alcuni elementi di riflessione in relazione alla proposta che si andava a votare, Gentilucci ha chiesto una sospensione della seduta per aspettare l’arrivo (da Milano) dell’avvocato Maurizio Boifava, in ritardo a causa di un contrattempo (volo aereo cancellato). Gli animi si sono subito scaldati, ma poi, i sindaci hanno deciso di attendere, per poter ascoltare l’esperto a sostegno della società mista e il parere dell’avvocato Boifava sulla congruità di questa proposta per poter avere l’affidamento in house. Il legale milanese, norme e sentenze alla mano, ha rilevato alcune criticità, la più importante delle quali riguarda il principio dell’unicità della gestione: un solo soggetto, uno solo, l’affidatario, deve svolgere tutti i segmenti che caratterizzano la gestione del servizio integrato. Cosa che nella proposta presentata non si configura, visto che operativamente la gestione del servizio resterebbe nelle mani delle attuali società. E, poi, viene a mancare il controllo analogo sulle stesse società. L’alternativa c’è: riunire in un unico soggetto gli attuali concessionari, non prima però di aver effettuato una fusione per incorporazione tra il soggetto concessionario e gli attuali gestori. Il modello inattaccabile, insomma, sarebbe quello di separare i rami idrici oggi in capo a società multiutilities per farli confluire in un unico soggetto. Una strada che a giudizio dei sostenitori della società mista non è realisticamente sostenibile, poiché richiede tempi lunghi, che non ci sono, anche in relazione all’inevitabile significativo impatto che si produrrebbe sugli asset delle stesse società.

Ora tocca al direttore dell’Aato 3, Massimo Principi, esprimere il suo parere. Cosa che avverrà presto, visto che già la prossima settimana è in programma una nuova assemblea: in quella sede si dovrà decidere se proseguire, oppure no, nel percorso intrapreso ieri.