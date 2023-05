"La gestione idrica sia affidata a un’unica società provinciale"

Sulla gestione del servizio idrico integrato da parte dell’Aato 3 di Macerata, è intervenuto Sandro Scipioni, consigliere di opposizione del gruppo "Corridonia Rinasce", auspicando la creazione di un’unica autorità coordinatrice. "Le richieste d’acqua aumentano con lo sviluppo delle comunità – ha spiegato –. Entra quindi in gioco l’esigenza di coordinare l’impiego della risorsa e far in modo che, una volta riconosciuta di limitata disponibilità, possa essere sufficiente ad esaudire le richieste. Ne deriva da ciò la necessità di un’unica autorità coordinatrice in ambito territoriale, capace di regolamentare tutta la risorsa in un chiaro programma tendente a soddisfare obiettivi definiti – ha aggiunto Scipioni –. Il codice ambientale prevede obbligatoriamente ’l’unicità della gestione’ nell’ambito territoriale ottimale, nonché ’adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici’. Constatato quindi l’obbligo legislativo, nonostante l’assemblea dei sindaci si sia espressa in più di un’occasione a favore della gestione pubblica, ad oggi non si è ancora costituita la società pubblica alla quale dovrebbe essere affidato il servizio ’in house’ così si rischia di mandare a gara il servizio ed avere una gestione privata. Nel 2025 scadono le convenzioni per la gestione con le attuali società affidatarie e 18 mesi prima della scadenza, quindi nel 2023, devono essere avviate le procedure per il subentro del nuovo gestore unico. Pertanto, chiedo a sindaci e consiglieri di ogni Comune, di fare un interpello nelle proprie sedi istituzionali, affinché la Provincia dia l’adeguata soluzione della gestione idrica in un’unica società provinciale, che possa concorrere alla realizzazione di una unica società di gestione in tempi rapidi, entro giugno".

Diego Pierluigi