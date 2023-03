La Ginestra riapre i battenti: "Un grande passo"

di Asterio Tubaldi

Riapre oggi i battenti, alle 16, con un’inaugurazione ufficiale, dopo circa 4 mesi di chiusura, l’hotel La Ginestra, una struttura a tre stelle completamente nuova, dagli arredi interni alla gestione. Si, perché i fratelli Massaccesi, Claudio e Sandro, avevano deciso di passare il testimone, dopo tantissimi anni di attività, a forze giovani e con la voglia di intraprendere questa avventura. Una strana circostanza, legata anche al Covid, ha voluto che s’incontrassero con il recanatese Andrea Santarelli, 42 anni, con alle spalle anni di esperienza nel settore della ristorazione. "Ho iniziato – dice Andrea – a 14 anni a lavorare al "Passetto" di Ancona, una struttura importante, di elevata qualità, che mi ha formato. Tutto nasce dal fatto che, dopo l’esperienza, mi sono messo con i miei zii a gestire un servizio di catering, un’attività impegnativa ma che mi piaceva molto, tanto che nel dicembre del 2019 ho iniziato a pensare di mettermi in proprio. Fortuna o sfortuna, ha voluto che sia arrivato il Covid che ha bloccato i miei progetti e fermato ogni investimento. Ma, devo confessare che l’attività alberghiera non era affatto nei miei pensieri anche perché non l’avevo mai sperimentata". La voglia, però, di andare avanti e di non rimanere fermo a causa della pandemia è stata più forte di tutto. "Così mi sono guardato intorno e ho saputo della volontà dei fratelli Massaccesi di lasciare la gestione dell’hotel. Ci ho pensato un po’ e poi, preso il coraggio, li ho contattati e ho fatto questo grande passo". Non ci sarà – assicura il nuovo gestore – una rottura con il passato, "ma continuerò con il tradizionale menù della cuoca Maria, moglie di Claudio Massaccesi, per introdurre una novità, il menù di pesce, vecchio amore di quando lavorava al Passetto di Ancona, e la possibilità di aprire ai cittadini le colazioni del mattino. Ho pensato di allestire dei tavolini all’aperto, perché questo è uno dei luoghi più belli e ricchi di verde della città, e di proporre di consumare qui la colazione o, magari, una cena romantica visto che la sera, con il sole che tramonta sui Monti Sibillini, è un angolo veramente incantevole". L’hotel La Ginestra si trova a 100 metri da piazza Leopardi, in pieno centro storico. Recanati è carente di alberghi, per cui con l’inizio della stagione turistica si sentiva il bisogno di questa riapertura. Fervono i preparativi per il primo pranzo della domenica con la nuova gestione: "Per il menù mi sono fatto consigliare da Maria, che per tutti questi anni è stata la regina della cucina, e chi meglio di lei poteva darmi una mano e seguirmi, insieme agli ex gestori, nell’inevitabile periodo di rodaggio di cui avrò bisogno?".