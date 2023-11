La giornata anti violenze: "Concetta ha pagato la sua voglia di reagire"

Ieri, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, su iniziativa dell’Ast di Macerata, nell’ospedale di Matelica (dove lavorava come infermiera) è stata ricordata Concetta Marruocco (’Titti’), uccisa dall’ex marito lo scorso 14 ottobre. "A settembre, circa un mese prima della sua morte, era contenta, perché diceva di aver ripreso in mano la sua vita. Lavorava per il futuro suo e della figlia", afferma Paola Ticani, comitato di reggenza Cisl Fp Marche, sindacato al quale Concetta era iscritta. "Questa triste storia – prosegue – evidenzia ancora una volta che per contrastare la violenza bisogna agire tempestivamente, segnalando subito, fin dall’inizio, certi comportamenti. Nello stesso tempo la donna deve essere adeguatamente supportata nel percorso da fare per sottrarsi a chi alza le mani. Un aiuto che è decisivo". Ticani ricorda quando, nel marzo scorso, Concetta le aveva detto che, dopo anni di vessazioni, aveva denunciato il marito, e le aveva chiesto di sostenerla. "Una situazione che lei, molto riservata, mai aveva lasciato trasparire, né con i colleghi, né con i pazienti, ai quali si mostrava sempre con il sorriso sul volto". Tramite la struttura della Cisl, Concetta è stata quindi indirizzata da un avvocato che opera con lo sportello antiviolenza dell’associazione Artemisia di Fabriano. "Dopo la denuncia era un po’ disorientata, si capiva che quella scelta fosse l’esito dell’esasperazione a cui era stata portata. Si tenga conto che per lei si apriva uno scenario di incertezza, fatta la denuncia non si sa che cosa può accadere. Solo più tardi, tenuto conto di tutto quello che aveva passato, ho capito quanto fosse stata forte e coraggiosa". Il sostegno dello sportello antiviolenza e quello dei familiari consentono gradualmente a Concetta di tirarsi fuori dall’incubo in cui era precipitata. "Era davvero soddisfatta di essere riuscita a ridisegnare la sua vita. E lo era al punto che aveva iniziato a ’ricambiare’ l’aiuto che aveva ricevuto, collaborando volontariamente con lo sportello anti violenza di Fabriano". L’epilogo tragico ha rafforzato, semmai e ne fosse ancora bisogno, la necessità di intensificare il contrasto alla violenza sulle donne. Paola Ticani lo dice con fermezza, lancia quasi un appello. "Lo so che non è facile, ma invito le donne a cercare un sostegno fin dal primo segno di violenza. Credo che possano farlo rivolgendosi a qualcuno che possa aiutarle a capire bene come costruire un percorso d‘uscita dall’inferno". Il senso è chiaro: non c’è alcuna giustificazione alla violenza. Mai. Quando questa si presenta non può essere banalizzata ad "incidente occasionale".