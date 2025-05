La Giornata dei laureati Unicam nella rievocazione storica

Inserita nell’ambito della rievocazione storica della Corsa alla Spada la Giornata dei laureati dell’Università di Camerino, organizzata per domenica dagli studenti di chimica 1967-1972, denominati "2° Michigan". Alle 9.30 nella sede del rettorato Unicam, nella sala delle Mura, si terranno i saluti di benvenuto. Donatella Pazzelli, presidente dell’associazione Corsa alla Spada e Palio, illustrerà la storia della rievocazione storica di Camerino e Fiorella Paino, presidentessa dell’Archeoclub Marca di Camerino, con gli architetti Giovanni e Leo Marucci, parleranno dei Varano e del Palazzo ducale. In chiusura il professor Claudio Pettinari, docente Unicam, tratterà il tema dell’alchimia e l’uso della chimica nel Rinascimento. I partecipanti poi, previa prenotazione, alle 13 potranno pranzare alla Taverna di Muralto e assistere nel pomeriggio alla Corsa alla Spada. Per informazioni e prenotazioni: 335-7563012 o 320-4280235.

La rievocazione oggi alle 19 prevede, nel centro di Camerino, la Corsa di San Venanzio, una gara amatoriale sullo stesso percorso della tradizionale Corsa alla Spada e Palio; gli atleti over saranno accolti all’arrivo dai personaggi del Trovastorie della Marca. Domani alle 15, al Sottocorte Village, è la volta di Giovani in corsa dove i più piccoli potranno sfidarsi per conquistare la spada, e poi magari fare un giro nell’accampamento degli Aspidum Sagittas alla Rocca Borgesca.

Domenica sarà il giorno della Staffetta Rosa e della Corsa alla Spada, i momenti culminanti di questo weekend di festeggiamenti e il giorno del grande corteo storico che attraversa la città. I signori di Camerino quest’anno sono impersonati dal presidente del comitato Cri di Camerino Gianfranco Broglia e dalla moglie Fabrizia Piccinini.

Infine, il primo giugno si terrà la IV edizione della Corsa alla Spatola, un evento che non mancherà di attirare l’attenzione di tutti per originalità e goliardia.