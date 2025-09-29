La giornata di Acquaroli. Sorrisi e strette di mano accompagnato dalla moglie

ll voto delle regionali 2020 con mascherina, distanziamento e igienizzante sembra lontano decenni. Eppure sono passati solo cinque anni. Francesco Acquaroli, governatore uscente delle Marche, arriva al seggio di Potenza Picena per la riconferma alla guida della Regione con il centrodestra. Maglioncino e camicia. Con lui c’è la moglie Lucia. Sono le 12 di una domenica di fine settembre. Sorrisi e qualche stretta di mano prima di entrare in cabina, nel seggio della ex scuola elementare di via San Girio 16. Poi, fuori, quella che per Aquaroli è stata una domenica trascorsa in famiglia. La messa a Potenza Picena e un giro nella cittadina, casa sua, che lo sostiene da sempre. A Civitanova Alta, ieri ha votato anche la candidata di Evoluzione della rivoluzione, Beatrice Marinelli. È stata la prima dei sei candidati alle 8, poco dopo l’apertura dei seggi, a recarsi alle urne. In attesa, un po’ come tutti, di conoscere i primi numeri legati all’affluenza. Alle 19 di ieri, il 28,28% dei maceratesi aveva già votato per il futuro presidente della Regione. Un dato che, se confrontato con quello delle regionali del 2020, mostra un calo consistente. C’è da dire, però, che cinque anni fa a Macerata si votava anche per scegliere il sindaco.

Tornando ai numeri legati all’affluenza delle 19, nel 2020 la percentuale della provincia di Macerata era del 37,76%, contro il 42,12 % del 2015. Ieri si è arrivati al 28,28%. Nelle sezioni di Macerata città l’affluenza delle 19 ha raggiunto il 31,30%, il 29,55% invece a Civitanova. A Tolentino, alle 19 di ieri avevano votato hanno 5.241 elettori, il 29.28%. Anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi si è recato alle urne a San Severino, dove è residente, accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi. Sgarbi ha votato nella sezione nove e al suo arrivo in città è stato accolto dalla sindaca Rosa Piermattei.

La prima giornata di voto, nel Maceratese, non è stata priva di tensioni. Al seggio di Porto Recanati gli animi si sono accesi dopo una segnalazione su due rappresentanti di lista (un uomo e una donna) che indossavano una spilletta con un’anguria, diventata simbolo della resistenza palestinese. Qualcuno ha contestato l’esposizione del simbolo, ma dopo una consultazione del regolamento che governa le attività nei seggi con la funzionaria dell’ufficio elettorale, è emerso che era tutto in regola. Caso chiuso? Neanche per idea: i rappresentanti di lista, infatti, sono stati avvicinati da un finanziere e un carabinieri, che hanno intimato loro di togliere la spilletta; in caso contrario avrebbero dovuto andarsene e restare ad almeno duecento metri di distanza dal seggio. L’uomo si è rifiutato, tenendo il punto, ma per tutta risposta è stato identificato dalle forze dell’ordine. Quindi è partita una telefonata alla prefettura di Macerata, dopo la quale i due hanno avuto il via libera a rimanere nei seggi con le loro spillette pro Pal. Il caso ha sollevato un polverone, tanto che Massimo Rossi di Pace Salute Lavoro ha annunciato un esposto. "È un episodio di una gravità inaudita – ha denunciato l’ex sindaco di Grottammare –. Al rifiuto di togliere la spilletta, le forze dell’ordine hanno detto: “Allora procediamo in altro modo“. Una chiara intimidazione nei confronti di chi si esprime contro il genocidio a Gaza. Abbiamo già coinvolto l’associazione Articolo 21".