La ’Giornata rosa’ nel segno di Piffer

Corridonia si conferma sempre più ’Città Rosa’ e l’urlo liberatorio di Sara Piffer del Team Mendelspeck, arrivato a seguito del vivace sprint finale, ha legittimato l’allestimento ancora vincente della ’Giornata Nazionale Rosa’, curato dal ’Club Corridonia’ del presidente Mario Cartechini. Quasi in 200 atlete della categoria Open (tra Elite e Juniores), provenienti da tutta la penisola ma anche europee (la nazionale ucraina) e d’oltreoceano (Messico e Australia), si sono sfidate sul classico circuito tra la zona industriale e la parte alta del paese, con arrivo in piazzale della Vittoria, per una manifestazione nel cui albo d’oro figurano la corridoniense Eleonora Ciabocco, pluritricolore e vicecampionessa europea, e la lombarda Federica Venturelli, recente protagonista nel Giro del Mediterraneo e detentrice del titolo. La ciclista trentina Piffer è salita sul gradino più alto del podio, dopo essersi aggiudicata il traguardo volante, precedendo Giulia Giuliani dell’asd ’K2 Women Team’, classificatasi seconda; invece, la terza piazza è andata all’atleta messicana Romina Cruz Hinojosa del ’Monex Pro Cycling Team’.

"I primi giri sono stati piuttosto tranquilli – ha raccontato Piffer, al suo primo anno nella categoria Elite, dopo che 2023 aveva collezionato esperienze all’estero e con la nazionale juniores, correndo inoltre i mondiali di Glasgow – perché di tentativi di fuga ce ne son stati ma poi fermati. La gara è divenuta più combattuta nel finale, quando abbiamo imbucato la prima salita, con subito un ritmo forte e il gruppo si è sfilacciato. Mi sono portata avanti grazie alle mie compagne di squadra, specialmente Giulia Miotto che mi ha aiutato nella volata". La trionfatrice appena indossata la maglia rosa di campionessa, ha deposto una corona di fiori per onorare l’iniziativa contro la violenza di genere, organizzata nei pressi della zona di arrivo.

"Un tema delicato che dobbiamo affrontare", ha affermato, dedicando poi la vittoria al giovane corridore trentino 17enne, Matteo Lorenzi, deceduto pochi giorni fa, a causa di un incidente mentre si recava con la propria bicicletta a un allenamento. Una novità di questa edizione si è svolta nel pomeriggio quando sono scese in strada le ragazze Esordienti (divise tra prime e secondo anno), e Allieve, nella prova valida come tappa del ’Trofeo Rosa Interregionale’, vinta da Nina Marinini della società ’Biesse-Carrera’, Nicole Bracco della ciclistica ’Cesano Maderno’ e Maria Acuti del ’Velo Club Sovico’.

Diego Pierluigi