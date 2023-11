La giovane stilista Silvia Serafini protagonista a Miss Italia con i suoi abiti ecosostenibili

La maceratese Silvia Serafini veste Miss Italia. La 30enne stilista di Macerata, infatti, ha realizzato l’abito indossato da Veronica Lasagna, seconda classificata del concorso che si è svolta sabato a Salsomaggiore Terme. "Per il progetto di Miss Italia – racconta Serafini – ho presentato un abito che promuove l’ecososteniblità grazie all’utilizzo di tessuto sostenibile e certificato nel suo processo di riciclo per dare il proprio contributo alla riduzione dell’impatto ambientale". Il progetto aziendale di Serafini è partito nel 2020, in piena pandemia, quando "ho preso il coraggio di dare vita alla mia linea di abbigliamento SS di Silvia Serafini, una linea moda nata da una passione che si ispira a donne sicure di se stesse e a proprio agio nei capi che indossano, consapevoli della propria femminilità e libere di esprimersi".