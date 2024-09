La giovane velista Viola Mariani vince il Trofeo Giorgetti

È stata la giovane velista Viola Mariani, tesserata con il circolo Amici della Vela "Mario Jorini", a vincere su OpenSkiff la sesta edizione del "Trofeo Giorgio Giorgetti", a Porto Recanati. La regata si è disputata domenica e ha visto la partecipazione record di ben 38 imbarcazioni, provenienti dai vari circoli velici delle Marche.

Si trattava di una gara "open", e cioè aperta a tutte le barche a vela con equipaggio singolo o di coppia. I velisti si sono sfidati per circa tre ore in una avvincente gara divisa in due prove, e ognuna di queste prevedeva un paio di giri in mare per una lunghezza totale di circa due miglia. E la classifica finale è stata stilata con il metodo dei tempi compensati. Dietro a Mariani, si è piazzata al secondo posto Nicole Conti su OpenSkiff (tesserata sempre con gli Amici della Vela "Mario Jorini)", invece il terzo posto è andato a Andrej Casaccia (del Circolo Velico Civitanova). Mentre nella classifica per la "classe 420" sono arrivati primi Giovanni Mascino ed Edoardo Santilli (Sef Stamura), secondi Andrea Orso e Vittorio Pagliacci (Circolo Velico Civitanova) e terzi Francesco Forconesi e Caterina Virgili (Circolo Velico Civitanova).

A premiare i vincitori hanno poi pensato Andrea Giorgetti e Nicola Sacco, rispettivamente vicepresidente e presidente del circolo Amici della Vela "Mario Jorini", oltre al sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini, al consigliere comunale allo sport Francesco Quercetti, e ai presidenti di giuria Valentina Stronati, Lorenzo Del Zozzo e Giovanni Pierini.