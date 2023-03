La giunta al giro di boa Dagli assessori alla Ztl, l’alfabeto di metà mandato del sindaco Parcaroli

Assessori. Pronti, via... e subito Parcaroli nomina un assessore in più rispetto all’amministrazione Carancini (nove invece di otto). Se si aggiunge che per legge nazionale i compensi degli amministratori sono lievitati sia nel 2022 che nel 2023 (un ultimo ritocco si avrà nel 2024), ecco che il conto dei costi della politica si gonfia a livelli mai visti prima. Barbara Minghetti. Dopo quattro anni alla guida dello Sferisterio, la direttrice artistica rimane ostaggio dei veti incrociati. Così nell’ottobre del 2021, dopo mesi di impasse sul suo nome, fa un passo indietro e toglie tutti dall’imbarazzo. Canullo. La tragedia della famiglia trovata morta dopo mesi nella villetta di Borgo Santa Croce, nel settembre del 2021, tocca anche il Comune: il caso era stato segnalato ai Servizi sociali, ma l’allarme sarebbe caduto nel vuoto. All’indomani della scoperta dei cadaveri, viene annunciata un’indagine interna per chiarire eventuali responsabilità: l’esito è ancora ignoto. Doppio incarico. "Lavorare non mi spaventa", aveva detto il sindaco quando, nell’estate del 2021, emerse il suo nome come possibile presidente della Provincia. Alla fine l’incarico è arrivato davvero e da oltre un anno Parcaroli si fa in due. In Provincia ha trovato quasi un’oasi di pace rispetto alla polveriera che si è rivelato...