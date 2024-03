"La giunta aumenta anche l’Imu"

"Scatta anche l’aumento dell’Imu", è quanto evidenziano i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, dopo che la giunta comunale ha di recente approvato bilancio di previsione 2024-2026.

"Dopo aver speso un avanzo di bilancio di oltre quattro milioni di euro, utilizzandolo anche per spese correnti – sottolineano –, dopo aver aumentato i costi sociali a carico delle famiglie e abbattuto agevolazioni e ore di assistenza gratuita per disabili nelle scuole adetto tocca all’Imu. La giunta Giampaoli, infatti, approva un importante aumento dell’Imu incrementando le aliquote di tutte le fattispecie previste, persino i comodati di uso gratuiti ai figli o ai genitori".

"Come potremmo definire un’amministrazione che attua queste misure? – tuona l’opposizione –. Sono contro ogni logica. In campagna elettorale, l’attuale amministrazione ha avuto per i cittadini solo frasi di circostanza, che nascondevano le verità, stampate nel programma elettorale e che ci costringono a dire che oggi non solo i verba, ma anche gli scripta volant".

Il riferimento è alla delibera di giunta datata 5 marzo. "Un atto di prepotenza – affermano – l’ennesima stangata con cui la giunta Giampaoli vuole proprio piegare i suoi cittadini. Come se già non bastasse, il periodo che stiamo attraversando, di per sé difficile, in cui tutto aumenta smisuratamente, in cui molte famiglie non arrivano a fine mese e molte aziende sono in sofferenza, proprio in questo periodo, la giunta Giampaoli fa cassa sulle spalle di cittadini e imprenditori e a dirla tutta, ci ha preso il vizio".

Sull’argomento, infatti, le minoranze consiliari, nell’ultimo mese, erano andate alla carica mettendo nel mirino prima l’aumento delle rette della casa di riposo poi l’incremento delle tariffe dell’asilo nido, quest’ultime definite nella delibera del 16 gennaio. "Da un lato il sindaco e i suoi assessori si riempiono la bocca di parole come lungimiranza, onorabilità, competenza, orizzonti – chiosa l’opposizione – e dall’altro fa della propria ambiguità il vero cavallo di battaglia, abbandonando colpevolmente ogni buona intenzione".

Diego Pierluigi