La giunta dice sì allo stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro

Stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro antecedenti al 2015, arriva il via libera da parte dell’amministrazione del centro calzaturiero.

Il Comune di Monte San Giusto, infatti, ha aderito alla proposta del governo Meloni, contenuta nella legge di bilancio 2023 approvata nei giorni scorsi, che prevede che, per le cartelle sotto i mille euro dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 già a ruolo con l’Agenzia delle entrate riscossione (ex Equitalia), relative ai tributi dovuti ai Comuni, lo stralcio riguarda gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. La somma dovuta a titolo di quota capitale, invece, dovrà essere pagata. Inoltre, per le cartelle entro i mille euro, nel caso delle multe stradali, lo stralcio riguarda soltanto gli interessi di mora. Non saranno annullate, invece, le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento che dovranno essere quindi pagate dal debitore.

"L’adesione alla procedura ’di rottamazione’ delle cartelle esattoriali fino a mille euro è facoltativa per gli enti locali e, infatti, non tutti hanno aderito varando apposite delibere per evitare che si potessero ’abbonare’ le somme descritte sopra - spiega l’assessore comunale al Bilancio e ai tributi, Mauro Spinelli -. In questo caso la nostra amministrazione comunale, dopo aver consultato l’ufficio di riferimento, ha deciso di considerare l’operazione sostenibile. I contribuenti sangiustesi che avessero delle pendenze antecedenti al 2015, pertanto, beneficeranno automaticamente dell’annullamento, così come contemplato dalle disposizioni contenute nella legge di bilancio approvata nei giorni scorsi".