La Giunta Michelini ha deliberato i lavori di ripristino della sabbia

Dopo la violenta mareggiata dello scorso primo aprile sul litorale di Porto Recanati, in modo particolare in località Scossicci, che ha causato danni alla costa e alle infrastrutture pubbliche e private, la Giunta Michelini in questi giorni ha emanato la delibera per avviare le necessarie e urgenti operazioni di ripristino dell’arenile da realizzare in attesa degli interventi più cospicui e risolutivi già pianificati. "Nella zona a nord della città - spiega il sindaco - è previsto un importante intervento di protezione del litorale, interamente finanziato con 9 milioni di euro dalla Regione, che si spera possa risolvere le annose problematiche connesse all’erosione della costa. In attesa, dunque, che tale intervento si perfezioni e alla luce dell’imminente inizio della stagione turistica, l’Amministrazione comunale, che subito dopo la mareggiata di Pasquetta ha richiesto lo stato di emergenza, ha deciso di eliminare i danni inferti dal mare tramite l’apposizione di sabbia autoctona prelevata nel territorio comunale di Numana. I lavori a Scossicci inizieranno a breve e avranno lo scopo di sanare situazioni che allo stato attuale presentano evidenti lacune sul piano della sicurezza viaria e pedonale".