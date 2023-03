La giunta stimola gli alunni a vivere l’ambiente: fondo per guide che li accompagnano nelle uscite

Alunni della prima classe della scuola primaria alla scoperta del territorio cingolano, caratterizzato da molteplici aspetti ammirati per la loro unicità. Per realizzare l’iniziativa finalizzata allo svolgimento di uscite naturalistiche la giunta municipale, interessata a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei pregi ambientali delle zone di Cingoli, ha condiviso, approvandone le modalità di esecuzione per cui l’esecutivo ha previsto un contributo, il progetto interessante le quattro sezioni della prima classe ex elementare, presentato dalla commissione gite scolastiche di primo grado, composta da Paola Bocci, Gigliola Tiberi, Cristina Tombesi e Sergio Misici. La proposta prevede le uscite degli alunni a contatto con l’ambiente, educandoli al rispetto e alla conservazione di esso. Accompagnati da docenti e da guide esperte per professionalità (il loro apporto sarà remunerato con la spesa di 1.100 euro deliberata dalla giunta) gli alunni coinvolti saranno complessivamente 83: 22 della 1ª A, 21 della 1ª B, 18 della 1ª C, 22 della 1ª D. Due le uscite da effettuare nella zona di Tassinete e programmate (in caso di maltempo, si procederà decidendo di scaglionarle in altre date) nel periodo tra l’8 e il 20 del prossimo maggio.

Gianfilippo Centanni