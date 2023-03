La Gran Fondo domenica festeggia 25 anni

di Antonio Tubaldi

Dopo la Tirreno-Adriatico di sabato scorso, ecco che Recanati domenica vivrà di nuovo un altro intenso weekend, firmato Acsi, con la Gran Fondo Leopardiana Silver Edition, evento organizzato dalla Asd Ciclo Club che domenica festeggerà i suoi 25 anni di attività. L’evento è stato presentato ieri pomeriggio in Municipio nel corso di una conferenza stampa. "Riconosco – ha affermato il sindaco Antonio Bravi – che quando ero un semplice cittadino e non avevo questi incarichi la gara ciclistica mi piaceva, soprattutto l’arrivo, ma non mi rendevo conto di tutto il lavoro che c’era dietro". Due i tracciati previsti: la Granfondo di 117 chilometri e 1950 metri di dislivello e la Mediofondo che si snoderà invece sulla distanza di 85 chilometri e 1300 metri di dislivello. "Veramente tante le persone che si sono iscritte all’evento – confessa il presidente del Ciclo Club, Agostino Nina – e questo a riprova dell’interesse generale che circonda quest’iniziativa che non è solo ciclismo poiché ci saranno tante altre manifestazioni collaterali fra cui un mercatino in piazza. Mi auguro che i negozi del centro storico, com’è avvenuto in occasione di altri eventi, non rimangono con le saracinesche abbassate e i commercianti recepiscano l’importanza della manifestazione perché sono sicuro che ne trarrebbero un’importante convenienza". Un invito ripreso anche dal vice sindaco Mirco Scorcelli che sottolinea: "Chi partecipa a questi eventi porta quasi sempre familiari o amici, perciò sarà un’occasione per il commercio e mi auguro che domenica i negozi siano aperti". Da tutti sono arrivati i ringraziamenti per gli organizzatori e il plauso per i tanti sponsor che hanno permesso la buona organizzazione della manifestazione. Una momento annuale legato al territorio che vede la presenza di uno sponsor importante, Ottaviani Gioielli, che parteciperà alla premiazione degli atleti. "Il filo conduttore è dato dai valori di armonia, danza, amicizia ed unione – precisa Laura Ottaviani dell’omonima ditta –. Pensiamo sia più importante dare come contributo degli oggetti particolari, in ricordo della manifestazione, piuttosto che veri e propri trofei e per questo i premi sono tutti particolari e differenti. Alcuni, quelli per i vincitori del circuito più lungo, sono stati realizzati in vetro di Murano mentre per l’altro abbiamo optato per l’abbraccio: corpi che si abbracciano e diventano mani, nel segno dell’amicizia e dell’unione. Il premio per le società è una scultura oramai conosciuta universalmente".