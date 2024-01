La grande festa dei volontari Cri

L’annuale "Festa del volontario Cri", organizzata dal comitato di Cingoli della Croce rossa italiana, si è svolta in due momenti: raduno nella frazione Avenale con la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale, poi conviviale nel ristorante Villa del Cerro in località Lioni. All’incontro sono stati presenti il sindaco Michele Vittori e Filippo Saltamartini vice presidente e assessore alla sanità della Regione. Il comitato Cri cingolano, presieduto da Maurizio Massaccesi, ha in organico quasi 400 volontari ed effettua un’intensa attività.