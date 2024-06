La grande festa della città. Le chiavi nelle mani di Lanciano: "Così si rafforza il gemellaggio"

I cancelli di Macerata si aprono alla città di Lanciano. Il gemellaggio tra i due comuni ha portato alla consegna delle chiavi alla delegazione abruzzese nella cornice di una splendida cerimonia in piazza Annessione. Alla presenza di assessori, consiglieri, autorità civili e militari, una piccola porta è stata simbolicamente aperta dal presidente del consiglio maceratese, Francesco Luciani, che ha proposto il gemellaggio. Le autorità ne hanno poi attraversato la soglia. "Quella di oggi (ieri; ndr) è una giornata storica – ha detto Luciani –, non esiste cerimonia più alta del dare a qualcuno le chiavi di una casa. Quando maggioranza e opposizione si uniscono, come con questa delibera votata all’unanimità, si fa davvero qualcosa di grande. Grazie a tutti i consiglieri comunali".

Il 31 agosto le chiavi della città verranno consegnate a tutte le città con cui Macerata è gemellata. "Macerata e Lanciano sono legate anche dal fatto di essere luoghi di miracoli eucaristici", ha detto il vescovo Nazzareno Marconi benedicendo le chiavi consegnate a Gemma Sciarretta e Donato Torosantucci, rispettivamente presidente del Consiglio di Lanciano e consigliere comunale. "I gemellaggi nel medioevo erano dettati da ragioni di difesa, noi vogliamo unirci nei settori di cultura, turismo ed economia", ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. Gemma Sciarretta, a nome del sindaco di Lanciano Filippo Paolini, ha parlato di "grande onore nel ricevere le chiavi". "Ci investe di un’onorificenza a cui risponderemo con impegno e costanza – ha poi sottolineato – , nella pergamena che portiamo è scritta la motivazione per cui a Lanciano fu data, dal presidente Einaudi, la medaglia d’oro al valor militare. Con l’amministrazione maceratese condividiamo obiettivi e prospettive". Il consigliere Donato Torosantucci ha sottolineato: "Un anno fa, nel primo incontro tra le città, si parlava di fraternità e accoglienza". I lancianesi hanno poi consegnato a Luciani e Parcaroli la pergamena. La cerimonia è stata aperta e chiusa dal flauto del maestro lancianese Roberto De Grandis, presidente della locale scuola civica musicale, che ha aperto con l’inno d’Italia e chiuso con Mission di Ennio Morricone. La cerimonia della consegna si è svolta nell’arco degli eventi previsti da "Macerata città in festa", evento che poi è proseguito ai giardini Diaz con un gran galà equestre e un concerto delle scuole musicali delle due città. La musica da ballo ha poi animato la serata. E la festa continua anche oggi.