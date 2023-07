La grande festa della Santoni a Corridonia all'insegna della "Dolce Vita"

Si è svolta venerdì la grande festa estiva organizzata dall’azienda Santoni spa di Corridonia, che si occupa di alta moda e scarpe, interamente dedicata a dipendenti, collaboratori e amici. Un appuntamento accolto con entusiasmo. La serata all’Abbazia di Santa Maria in Potenza, a Porto Recanati, è stata all’insegna del mood "La Dolce Vita" e in particolare dell’estetica del fotografo Slim Aarons. Una Giulietta e una Vespa d’epoca hanno creato la cornice ideale, poi sono stati suonati dei brani swing e bossa nova dalla Dino Gnassi Band, con la partecipazione di Claudio Morosi, e quindi lo show di Fabrizio Minuz. Per l’occasione c’è stato l’annuncio dell’ingresso di Santoni tra i soci di Altagamma, la fondazione che dal 1992 riunisce tutte le eccellenze italiane del lusso. Un riconoscimento che ha riempito di orgoglio il presidente Giuseppe Santoni che, nel suo discorso con la moglie Alessia e i figli Gabrio e Sofia Maria, ha dato il benvenuto a Eraldo Poletto, manager che ha da poco assunto il ruolo di Ceo dell’azienda.