La grande festa dello sport. Malagò regala emozioni

Grande festa dello sport al teatro Comunale di Caldarola per la visita del presidente del Coni Giovanni Malagò. Invitato dal Festival Storie e da Gioia Bartali a ricordare la figura di "Gino Bartali, il Campione e il Giusto", Malagò ha regalato a tutti i presenti un pomeriggio denso di grandi emozioni.

"Come era nonno Gino? Persona dolce e affettuosa – ha raccontato Gioia –. Non era attaccato ai soldi, teneva all’amicizia e alla famiglia. Ha fatto del bene a molti, la sua storia di Giusto è stata scoperta dopo la morte e dal 2013 il suo nome figura a Yad Vashem. Ripeteva sempre: il bene si fa e non si dice". Così Malagò: "Gino Bartali è l’icona dello sport per valori, vittorie, messaggi. Se sono qui è per la stima che mi lega a Gioia e sono felice di prendere parte al Festival Storie che mette in rete tanti piccoli borghi. Bartali era già leggenda in gara. Mai fuori dalle righe, molto vicino agli ultimi. Non a caso Bartali si mise a disposizione quando ebbe la possibilità di salvare la vita a oltre 800 ebrei, trasportando documenti falsi da Assisi a Firenze, semplicemente pedalando lui che dall’alto del suo nome poteva farlo senza essere bloccato dai nazisti". "Per noi è una data storica – ha detto il sindaco, Luca Giuseppetti –. Avere il presidente del Coni e Gioia Bartali ci riempie di orgoglio. Il Festival Storie è importante perché unisce 11 borghi del Maceratese e del Fermano e noi sindaci del cratere sappiamo quanto sia basilare dialogare insieme per il rilancio del territorio".

Presenti all’appuntamento anche i sindaci del comprensorio e Fabio Luna, presidente del Coni Marche. In prima fila l’assessore regionale Chiara Biondi: "Il Festival Storie è una eccellenza della regione, ha il merito di aver costruito la rete con undici piccoli borghi colpiti dal sisma e di aver puntato sulla qualità". Chi ha sempre creduto nel Festival Storie è il presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti. "Visti i risultati e i consensi crescenti – ha sottolineato –, sono convinto che nel 2024 si uniranno altri gonfaloni". Premiazioni e foto al termine, abbraccio tra Malagò e Simone Ruffini, campione mondiale di nuoto di Tolentino. In chiusura, passerella e foto con Malagò per tanti sportivi e società del Maceratese.