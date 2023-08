La grigliata della ’Sirenetta’: dalla spiaggia tutti a tavola

"La Sirenetta, lo chalet dove il cliente non si sente mai solo e non si annoia mai". È lo slogan più calzante per lo stabilimento del lungomare nord che come ogni anno accompagna l’estate dei villeggianti con una serie di iniziative. Il simpatico titolare Mario Montecchiari e lo staff degli ’animatori fai da te’ della spiaggia, domenica hanno proposto la consueta grigliata di fine luglio. Al termine della bella giornata di sole e relax, è stata allestita una lunga tavolata dove i clienti hanno potuto gustare le specialità nostrane preparate dai ’vergari’ dello stabilimento, accompagnate da vino e birra a volontà. Poi karaoke, balli e divertimento fino a sera inoltrata.