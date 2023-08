La Guardia costiera soccorre una donna

Intervento dei militari della Guardia costiera ieri a Civitanova, attorno alle 9.30, sulla spiaggia libera tra il molo sud del porto e lo stabilimento balneare Petè. C’era una donna a terra e qualcuno, nel dare l’allarme, ha temuto il peggio. Per fortuna, si trattava solo di una colica renale, o qualcosa del genere. Immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Verde. La senegalese di 48 anni, non parlava italiano e c’è voluto un po’ per farsi capire. Il marito, che era lì, è riuscito in qualche modo a comunicare con i soccorritori. Poco dopo le 10 la donna era già al Pronto soccorso per le cure del caso.