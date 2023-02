La Guardia Medica all’ospedale: da lunedì c’è il cambio della sede

Da lunedì il servizio di Guardia Medica di Civitanova sarà attivo all’interno dell’ospedale, negli ambulatori medici al piano terra. Sarà disponibile tutti i giorni feriali e festivi dalle 20 alle 8, mentre in quelli prefestivi l’orario è dalle 10 alle 20. Si tratta di un’operazione annunciata, dopo il disagio lamentato da alcuni cittadini, alcuni giorni fa, per la fruibilità della vecchia sede, in particolare perché costretti ad attendere il proprio turno al freddo. Subito l’Ast, chiarite alcune modalità di accesso, aveva comunicato che stava valutando la possibilità di trovare uno spazio più idoneo. E così è stato. "Con questa scelta – sottolinea Daniela Corsi, sub commissario sanitario dell’Ast 3 – viene garantita appieno sia la sicurezza degli operatori sanitari che degli utenti. La direzione generale dell’Ast di Macerata ha voluto fortemente questo trasferimento, dai Poliambulatori del distretto all’interno dell’ospedale, mantenendo fede all’impegno assunto". La soluzione che è stata adottata è in grado di soddisfare la richiesta di ambienti idonei e confortevoli per le esigenze dei medici che vi prestano servizio e dei cittadini che ne usufruiscono. "Esprimo un ringraziamento particolare alla direzione medica, in particolare alla dottoressa Nadia Mosca, e al direttore del Distretto, Gianni Turchetti, per aver contribuito a realizzare in così breve tempo lo spostamento", conclude la Corsi.