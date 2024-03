La guerra dell’acqua. C’è l’ennesimo rinvio: "Uno spettacolo triste, rischio privatizzazione"

Tutti dicono che la gestione dell’acqua deve rimanere in mano pubblica, ma tutti sembrano poi operare per il contrario. Ieri mattina, all’assemblea dell’Aato 3, è andata in scena l’ennesima puntata del percorso per arrivare a un gestore unico del servizio idrico integrato. La seduta – infatti – è finita prima di iniziare, poiché è stata rinviata di cinque giorni. All’ordine del giorno c’era la relazione tecnica del direttore Aato Massimo Principi sul "Protocollo di Intesa tra le Società" presentato il 7 marzo per la candidatura alla gestione del Servizio idrico integrato. Un documento in cui si evidenziano diverse criticità sulla base delle quali si mette in discussione la legittimità della "società mista" (attuali gestori più i Comuni).

In apertura di seduta, Antonio Bravi, sindaco di Recanati, ha eccepito un vizio di forma, visto che la relazione è stata inviata dopo l’avviso di convocazione dell’assemblea e non contestualmente a questa (come previsto dal regolamento). Tra chi ha invitato comunque ad andare avanti e chi ha chiesto spiegazioni sull’ordine del giorno, per chiarire se rispetto alla relazione ci sarebbe stata solo una presa d’atto o anche una successiva votazione, ne è nata una situazione di confusione rispetto alla quale il presidente Aato Alessandro Gentilucci, ha disposto il rinvio.

"C’è chi, ancora una volta, esasperando un errore formale ha puntato a perdere tempo", afferma Gentilucci. "Si poteva andare avanti, poiché la relazione era stata comunque inviata per tempo ai sindaci che hanno avuto modo di leggerla. Nella prossima seduta, non cambierà, sarà la stessa. È chiaro che l’intento è stato strumentale. Una situazione di cui mi dispiaccio". I sindacati, invece, più che dispiaciuti, sono stupiti, indignati e furiosi. "Fino ad oggi abbiamo mantenuto un atteggiamento di dialogo e responsabilità, perfettamente consapevoli della complessità della situazione. Ora, però, dobbiamo prendere atto che la misura è colma", affermano i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Daniele Principi, Rocco Gravina e Sergio Crucianelli, insieme ai referenti delle categorie Andrea Coppari (Filctem), Giuliano Caracini (Femca) e Manuel Broglia (Uiltec). "Oggi (ieri, ndr) abbiamo assistito sgomenti all’ennesimo ingiustificato rinvio. Ci siamo trovati, nostro malgrado, di fronte all’ultima puntata di un triste spettacolo che la classe politica del nostro territorio sta offrendo, purtroppo da troppi mesi, ai cittadini e ai lavoratori. Annunciamo che inizieremo da subito una mobilitazione, partendo dalle assemblee dei lavoratori nelle aziende operative e dei cittadini nei comuni interessati, per far conoscere a tutti le conseguenze di ciò che sta avvenendo e per tentare in ogni modo di impedire la privatizzazione".

"Un’azione necessaria – proseguono i sindacati –, perché non vediamo concretizzarsi alcun percorso reale che possa scongiurare la privatizzazione dell’acqua e il mantenimento in house del servizio. Anzi. Ci sembra che stiamo tornando indietro rispetto alle scelte fatte appena una settimana fa. Da una parte la maggioranza dei sindaci si è schierata a favore di un protocollo sottoscritto dalle aziende operative esistenti; dall’altra è stata contesta la legittimità di questa ipotesi, ma senza aver presentato una proposta diversa, concreta e realizzabile nei tempi previsti (entro il 2024). Una situazione di stallo che non fa prevedere alcun passo in avanti ma solo tentativi di prevaricazione reciproca".

"È evidente – proseguono Cgil, Cisl e Uil – come la politica abbia rinunciato al valore del coinvolgimento e della discussione costruttiva, e che si sia ormai cristallizzata una contrapposizione deleteria e fine a se stessa, che porta a continue forzature formali e sostanziali che non producono altro effetto se non la perdita di tempo. Chiediamo pubblicamente all’assemblea dell’Aato 3 di assumere una decisione concreta e realizzabile che possa garantire il carattere pubblico del servizio. In alternativa – concludono i sindacati – sarebbe più serio dichiararsi a favore della privatizzazione, perché con i comportamenti di questi giorni questo sarà senza alcun dubbio l’inevitabile finale a cui saremo destinati".