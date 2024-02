La guerra dell’acqua. Centrodestra spaccato sul nuovo gestore, ennesimo slittamento

L’assemblea dell’Aato 3, prevista per il 27 febbraio, per sciogliere il nodo del gestore unico del servizio idrico integrato, è stata rinviata al 7 marzo. Si tratta dell’ennesimo rinvio, visto che questa complessa partita va avanti da oltre un anno. Il motivo lo spiega lo stesso presidente dell’Aato, Alessandro Gentilucci. "Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, mi ha trasmesso una proposta sul tipo di società a cui si vorrebbe dar vita come gestore unico, chiedendo che fosse inserita all’ordine del giorno dell’assemblea. Ha anche chiesto che questa possa essere argomentata da alcuni esperti. Io ho accolto la richiesta. Tuttavia, poiché l’assemblea dello scorso 31 gennaio ha votato un documento nel quale si afferma che ogni proposta deve essere elaborata in conformità al parere fornito dall’avvocato Maurizio Boifava (richiesto dalla stessa assemblea) è bene che alla prossima seduta sia presente anche quest’ultimo. Chi, più di lui, potrà dire se questa conformità c‘è, oppure no? Il primo giorno in cui Boifava poteva essere disponibile è il 7 marzo. Di qui lo slittamento". Gentilucci non aggiunge altro, sottolineando ancora una volta che quello che ha a dire lo dirà solo in assemblea, con una neanche troppo nascosta venatura polemica nei confronti degli incontri promossi da Parcaroli che, comunque, hanno prodotto la proposta di una società pubblica mista che mette insieme le attuali società e i Comuni. Questi ultimi avrebbero la maggioranza del capitale, mentre l’assetto prevede un consiglio di gestione (nominato dagli attuali gestori) e un consiglio di sorveglianza (nominato dai Comuni). Nell’ultimo incontro promosso da Parcaroli quasi tutti i sindaci presenti hanno aderito a questa proposta, ma molti erano quelli assenti, tra questi quello di Civitanova. Il giorno prima, però, c‘era stato un altro incontro al quale, tra gli altri, hanno partecipato Gentilucci, l’avvocato Boifava e Fabrizio Ciarapica, sindaco della città costiera. Una riunione in cui sarebbe emersa tutta la problematicità della "soluzione mista", e che potrebbe indurre a pensare che sulla vicenda si stiano formando degli schieramenti.

"La nostra assenza all’ultimo incontro con Parcaroli non nascondeva alcuna strategia, è stata casuale, per altri impegni", sottolinea Ciarapica. "L’acqua deve restare in mano pubblica. Io non sono pregiudizialmente contrario a nessuna proposta. Sono favorevole a qualsiasi percorso purché sia quello corretto. È vero che da oltre un anno ne stiamo parlando, ma proprio per questo bisogna evitare di essere frettolosi, senza fughe in avanti che potrebbero portare a compiere dei passi falsi. Nella riunione del 7 marzo la proposta dovrà essere illustrata, discussa e metabolizzata, per verificare se effettivamente sia conforme al parere dell’avvocato Boiafava, così come deciso da tutta l’assemblea. Dobbiamo evitare di iniziare un percorso incerto o sbagliato che, magari, potrebbe interrompersi tra qualche mese. Allora sì che saremmo nei guai. In questo momento una settimana in più, ben spesa, non è un problema". Per la cronaca, Gentilucci, Parcaroli e Ciarapica sono tutti di area centrodestra.