La guida Gambero Rosso. Premiato il caffè di Nino: "Siamo qui dal 1929, ancora ci difendiamo"

Da Nino, si sa, il caffè è buono: dal 1929 la storica attività di via Roma serve la zona di San Francesco, via Spalato e dintorni, un punto di riferimento a Macerata. Ancora una volta, Nino (insieme al bar Torquati di Piediripa) rientra nella classifica dei migliori caffè del Gambero Rosso, con due Tazzine e due Chicchi (il massimo è Tre Tazzine e Tre Chicchi, che nelle Marche va al Picchio di Loreto). "Una bella soddisfazione", commenta il proprietario, Dante Pettorossi. Quando, quasi un secolo fa, Nino aprì i battenti, era un alimentari con osteria: "Qui intorno non c’era nulla, solo campagna – ricorda Pettorossi –. Ad avviare l’attività furono mia nonna Guerrina e mio padre Enrico, detto Nino, per l’appunto. In questa zona c’erano solo case di contadini e, poco più avanti, le casette all’inizio della salita di via Spalato, stile Ficana, che si vedono ancora oggi. Al posto della chiesa c’era Villa Pascucci, che poi fu demolita". Una realtà, quella di Nino, partita da zero con tanti sacrifici: "Mia nonna e mio padre si sono rimboccati le maniche e hanno messo in piedi una solida attività. Dopo il ’45 è stata avviata la cucina, in seguito anche la pasticceria. Mia mamma, Anaide (per tutti Naide, scomparsa a gennaio di quest’anno), era famosa per i suoi piatti tradizionali". Nel tempo ha preso sempre più piede. "Nel 1985 abbiamo aperto l’altro bar, più piccolo (sempre in via Roma), il baretto che tutti chiamano Ninetto". Non sono mancati periodi difficili. "Sicuramente uno è stato il 1966 – spiega Pettorossi –, in fase di ristrutturazione della casa vecchia ci sono stati problemi, si era crepata, ricordo che siamo usciti di corsa, di notte. Per due anni poi siamo stati ospiti da amici e le nostre attività sono state spostate temporaneamente in parte dall’orologiaio e in parte da Lampacrescia. Poi lo stabile qui è stato ricostruito e tutto è tornato come prima, con il ristorante che ha ripreso a pieno ritmo. Più di recente c’è stato il periodo del Covid, certo, ma quello è stato difficile per tutti, tutto sommato noi abbiamo tenuto duro con l’asporto, la tabaccheria e i giornali, il catering".

Ora, il problema è legato ai prezzi che ballano: "Alcuni costi sono quasi raddoppiati e, per fare un esempio, la carne di pollo e maiale è salita del 70, anche 80 per cento". Che fare? "Gli aumenti dei nostri prezzi sono stati minimi, 10 centesimi su caffè e paste, per il resto cerchiamo di stare più attenti agli sprechi". Il caffè è buono da Nino allora? "Direi di sì – sorride Pettorossi –, andiamo forti soprattutto con le colazioni, ma anche con gli aperitivi. Siamo stati i primi, 15 anni fa, a fare l’aperitivo a buffet a Macerata". Le scuole (Mestica e Dante Alighieri) "ci portano tanti ragazzi, prendono la pizzetta quando escono da scuola o le caramelle e così via. Del resto, io da ragazzo quando finivo lezione al Convitto prendevo il maritozzo da Narciso, era quasi una tappa obbligata", scherza. Bene che sono arrivate le scuole, sottolinea, perché "si è fatta sentire la mancanza della caserma dell’Aeronautica, quella ci portava tantissimo lavoro. Quando gli allievi erano in libera uscita, ricordo che qui al bancone dovevamo stare minimo in quattro o cinque, perché 500 ragazzi della caserma invadevano il locale". Si guarda intorno, Dante, e la soddisfazione per il suo piccolo impero gliela si legge negli occhi: "Nel 1991 abbiamo rinnovato il bar con questi marmi e un bancone che era lungo 25 metri, poi l’abbiamo un po’ ridotto. Direi che il locale si difende ancora bene, i clienti apprezzano molto l’ambiente, la pasticceria, la cucina e, naturalmente… il caffè".