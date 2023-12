La iGuzzini continua a crescere: "Merito dello spirito di squadra"

Spira un vento positivo alla IGuzzini che permetterà all’azienda di chiudere l’anno con un bilancio più che in attivo al pari di quello dell’anno scorso, quando aveva raggiunto un fatturato di 234.1 milioni di euro (+15,1% sul 2021). "E’ frutto – ha tenuto a sottolineare ieri pomeriggio il Ceo Cristiano Venturini durante l’appuntamento natalizio con il personale – del grande impegno e professionalità dei dipendenti. Permettetemi di ricordare il collega Emanuele Latini prematuramente scomparso lo scorso novembre e di ringraziare tutti i dipendenti per il prezioso contributo al successo dell’azienda". Il premio di efficienza 2023 è stato assegnato ai collaboratori Michela Togni, Moreno Angeletti e Ilenia Bambozzi mentre ad Antonio Papa è andato quello per il miglior suggerimento per la sicurezza. La cerimonia, con la messa officiata dal Vescovo Nazzareno Marconi, ha visto la presenza di oltre 400 dipendenti del polo industriale recanatese e di numerose autorità locali. La giornata è proseguita insieme ai famigliari dei dipendenti (circa 700 partecipanti) con un buffet ispirato alla cucina di tutti i luoghi del mondo in cui c’è una sede iGuzzini e con l’arrivo di Babbo Natale con regali per i più piccoli e una lotteria con premi ’made in iGuzzini’. Apertura, compartecipazione, inclusività, responsabilità sono state le parole chiave del messaggio del Ceo aziendale rilanciate anche dal Chief Marketing Officer Lorenzo Perre, mentre lo Chief People Officer Sara Splendiani ha annunciato che l’azienda fornirà un sostegno economico fino a 20.000 euro per accompagnare il percorso scolastico dei figli minorenni di dipendenti defunti. L’avvio delle premiazioni ai dipendenti con più anzianità di servizio è stato con Enzo Paciaroni, tedoforo dell’azienda, a seguire quelli con 30 anni di anzianità Morena Foglia, Massimiliano Rebichini e Sandro Sabbatini. Numeroso il numero di chi ha già alle spalle ben 20 anni di collaborazione con l’azienda: Enrico Alessandrini, Marco Angeletti, Simone Antinori, Morgan Baldoni, Michele Bellesi, Laura Bovini, Francesco Calvari, Fausto Cannuccia, Tania Cardinali, Elisabetta Chiusaroli, Cinzia Ciotti, Guido De Rossi, Fabrizio Del Gatto, Mauro Flamini, Manuela Foglia, Rudy Guardabassi, Gianluca Guerrini, Silvia Latini, Barbara Mancinelli, Enrico Marabini, Andrea Maraschio, Daniele Marconi, Stefano Matteucci, Tiziana Moretti, Luigino Mozzicafreddo, Diego Palombari, Maurizio Paolucci, Andrea Petrarca, Loredana Picuno, Alessandro Pierini, Simone Poeta, Luciano Porfiri, Manuele Ripa, Luca Roccheggiani, Francesca Rocci, Antonio Romano, Sabrina Sabbatini, Gigliola Salvucci, Pierpaolo Sampaolesi, Gabriella Savoretti, Besime Shqopa, Emanuela Sopranzi, Demetrio Sorichetti, Sauro Stacchiotti, Silvia Svampa, Luca Maria Terramagra, Marco Trillini, Simone Zafrani e Lorenzo Zampa.

Asterio Tubaldi