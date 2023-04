La Iplex sbarca al Design Week con un progetto ecosostenibile

La Iplex di Recanati sbarca alla Design Week di Milano con "Dreaming the bubble", il progetto ecosostenibile firmato dal desingner Luca Trazzi per la società. Dal 17 al 23 aprile, palazzo Vidiserti in via Montenapoleone accoglierà quella che viene definita una "installazione immersiva". Trazzi, designer di fama mondiale e progettista, tra le tante altre cose, della macchina da caffè Porsche, ha realizzato per Iplex una serie di sedute che ricordano bolle di sapone trasparenti e colorate. Made in Italy e realizzate in metacrilato 100 per cento da polimero vergine, sono il risultato dell’unione di originalità, tecnica ed economia circolare: il materiale che le compone è totalmente riciclato e riciclabile. Queste sedute colorate e leggere si potranno ammirare in via Montenapoleone a Milano da lunedì, in concomitanza con il Salone del mobile. Un bellissimo risultato per la Iplex, la società recanatese che nel marchio ha l’iniziale del fondatore, Terzo Ippoliti, e poi il plexiglass, il cristallo acrilico con cui lui realizzava in primi prodotti nel garage di casa, dopo averne intuito le potenzialità. Oggi l’azienda recanatese, guidata dai figli, Francesca e Riccardo, porta avanti produzioni di altissimo livello lavorando con i maggiori marchi del design mondiale.