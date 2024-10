La Its Tecnologia & Made in italy nella nuova sede

Sarà inaugurata domani pomeriggio la nuova sede della Fondazione "Its Tecnologia & Made in Italy" di cui Recanati è socio fondatore.

La precedente amministrazione aveva deciso, avendo concluso l’iter burocratico del progetto di riqualificazione dell’area in cui sorgeva l’ex mattatoio, di assegnare alla Fondazione come sede il locale posto al primo piano di questo complesso per 19 anni. La Fondazione realizza corsi, a livello provinciale, nelle cinque sedi distaccate. A oggi sono oltre 200 gli studenti iscritti ai corsi di alta specializzazione, strettamente connessi con il tessuto imprenditoriale delle Marche; i corsi sono ad Ancona (Industry 4.0), Pesaro (Product e interior design: Manifattura 4.0 per l’arredamento), Fano (Smart robotics, digitalizzazione aziendale e progettazione 3D), Recanati (Design e product management) e Ascoli Piceno (Smart technologies e materiali innovativi, materiali polimerici e sostenibilità ambientale). Della durata di due anni, i cicli di formazione prevedono un esame finale che consente di acquisire il titolo di specializzazione tecnica superiore di valenza nazionale, equiparabile al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche.

Nella nuova sede sono stati allestiti anche gli spazi di formazione e i laboratori innovativi del corso in Design e product management. All’inaugurazione saranno presenti anche imprenditori, recruiter ed ex studenti per raccontare la loro esperienza e le possibilità di occupazione al termine del corso di studi.

Nella foto: il professor Marco Cantarini e il presidente Stefano Zannini