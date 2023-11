La Lega a Michelini: baby gang e bullismo, la scuola fa già tanto

"Il sindaco Andrea Michelini ha avanzato la richiesta alla dirigenza dell’istituto comprensivo Medi affinché vengano inseriti sin da subito ‘corsi di educazione affettiva a scuola’. Peccato che questa amministrazione sembra non essere al corrente di piccoli episodi di violenza tra i ragazzi, nascita di baby gang, azioni di bullismo e disordine pubblico che hanno più volte richiesto l’intervento delle forze dell’ordine". Lo denuncia, a Porto Recanati, il coordinamento cittadino della Lega tramite un comunicato. "Noi crediamo che temi del genere vadano affrontati con le famiglie – aggiunge la Lega – e che la scuola faccia già tanto da questo punto di vista, partendo dalle elementari e continuando con i percorsi di educazione civica nelle medie. Michelini forse non sa che il governo Meloni ha già pronta una campagna di sensibilizzazione con i ministeri delle Pari opportunità e della Famiglia, della Cultura e dell’Istruzione coinvolgendo anche il mondo dello sport". Non solo, sempre il coordinamento della Lega aggiunge. "L’intento dell’amministrazione è di strumentalizzare una vicenda, un fenomeno distogliendo l’attenzione dai numerosi problemi della nostra città. Si veda l’arredo urbano, lo stato in cui versa il cimitero, il verde pubblico, i bagni pubblici, l’invasivo biciplan e l’immobilismo che ormai caratterizza Porto Recanati. Inoltre – osserva ancora la Lega –, circa una settimana fa i carabinieri si sono recati alla scuola media per questi fatti. La squadra di Michelini potrebbe creare o implementare piccoli eventi, gruppi, centri di aggregazione per questa fascia di età per permettere loro di socializzare in maniera sana e responsabile. Il sindaco lasci stare i programmi scolastici, che sono di competenza del Ministero, e ci dica cosa vuole fare per risollevare il paese dal degrado in cui sta cadendo".