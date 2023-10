La Lega blinda. Gironacci: deve restare in giunta

È durato quasi due ore l’incontro, nel primissimo pomeriggio di ieri, tra Fabrizio Ciarapica e Luca Buldorini, segretario provinciale della Lega, che ha raggiunto il sindaco nel suo ufficio a Palazzo Sforza. Obiettivo, uscire dall’impasse politica perché settantadue ore e più dopo il siluramento dell’assessore Manola Gironacci, venerdì pomeriggio passata alla Lega (era in quota alla civica Civitaniva Unica) e sabato mattina da Ciarapica cacciata dalla giunta con un duro comunicato stampa che le revocava la delega al turismo, il partito di Salvini non ha ancora detto una parola. Ma, quel che trapela dal faccia a faccia è che Buldorini con Ciarapica abbia insistito sulla Gironacci come bandiera leghista, facendo capire che su di lei il partito punta. E va da sé che uno scenario di questo tipo non faccia dormire sonni tranquilli a Giuseppe Cognigni, al momento unico esponente leghista in giunta, ma da tempo non in perfetta sintonia con quel mondo e che, a quanto sembra, potrebbe anche essere considerato sacrificabile dai suoi.

Perché nell’esecutivo civitanovese la Lega non può rivendicare più di un assessore e se si punta sulla Gironacci a farle posto non potrà essere che Cognigni. Questo sempre che Ciarapica sia disposto a far rientrare dalla finestra chi ha messo fuori dalla porta e al momento al ripescaggio della Gironacci ha detto no. È sulla questione della fiducia tradita che il sindaco non è disposto a ripensamenti. Ma, attenzione perché il passaggio alla Lega di Manola Gironacci è stato impalmato niente di meno che da Matteo Salvini, venerdì pomeriggio a Macerata, dove il leader leghista ha fatto tappa, un’occasione servita alla segretaria regionale Giorgia Latini per dare fiato al post su Facebook in cui ufficializzava le manovre di una campagna acquisti che ha portato in Lega due consiglieri regionali eletti con liste civiche, l’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi e la civitanovese Gironacci. E allora, situazione fluida con la riprosizione dell’ex assessore al turismo che rappresenta, al momento, la linea Maginot della Lega.

Si prepara una fase interlocutoria tra sindaco e leghisti, che torneranno ad incontrarsi. Sullo sfondo la turbolenta situazione politica regionale e le manovre dei salviniani per andare al rimpasto. La sensazione è che prima la Lega voglia definire gli equilibri a Palazzo Raffaello e poi, a cascata, regolare i conti anche su Civitanova.