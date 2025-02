"La Lega dimostri coerenza e serietà"

Senza esclusione di colpi la polemica sull’urbanistica che sta attraversando il centro destra. "La vera vergogna è uscire dal consiglio comunale, piuttosto che assumersi le proprie responsabilità votando gli atti amministrativi, per poi attaccare chi è rimasto a decidere. Ci si chiede anche con quale coraggio ora la Lega si dichiari contraria al Piano Casa, quando lo ha sempre votato in giunta tramite il proprio assessore".

Vince Civitanova replica con identica durezza alla Lega più Civici (Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi) che aveva attaccato Fausto Troiani e Roberta Belletti, rispettivamente presidente del consiglio e assessore all’urbanistica, in merito alla gestione della delega. I due, insieme con Paolo Mercuri, a nome di Vince Civitanova invocano "coerenza e serietà" e chiedono alla Lega "cosa vanno cercando i suoi consiglieri? Solo visibilità per colmare l’inconsistenza del loro agire e delle loro accuse". Una "rissa" verbale che parte dalla questione varianti e arriva al Piano Casa, su cui Vince non fa sconti: "sapendo che è scaduto nel 2023, forse è più semplice dichiararsi contro, visto che non ci sono più decisioni da prendere ed è tutta facile propaganda, piuttosto che dire la propria nel momento in cui la legge era in vigore. Quando c’è stato da votare, la loro posizione era chiara: favorevole. Oggi parlano di “squallide commedie politiche“, ma la vera farsa è un’altra, è presentarsi ai cittadini come contrari a qualcosa che hanno sempre sostenuto".

Nella serata di martedì intanto si è svolta una riunione di maggioranza dedicata all’urbanistica, con la partecipazione di sindaco, assessori e consiglieri comunali. Sono state esaminate ben 22 varianti presentate agli uffici della palazzina tecnica. Un vertice che, spiega Vince Civitanova "è stato voluto dall’assessore all’urbanistica Belletti, nel pieno delle sue funzioni, programmato da diversi giorni, e in cui sono state illustrate nuovamente, nel dettaglio, tutte le varianti soffermandosi su quelle di interesse pubblico e sugli interventi mirati alla valorizzazione del patrimonio comunale. Ora, la discussione proseguirà all’interno dei singoli gruppi politici, che definiranno le loro priorità. Il percorso è chiaro: chi vuole esserci c’è, chi invece preferisce sfilarsi al momento opportuno dovrebbe ricordarsi che la città si governa con scelte chiare, non con dichiarazioni a posteriori".

Lorena Cellini