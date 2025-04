La Lega in visita al Cosmari: "Serve il sostegno della politica"

La Lega in visita al Cosmari. Il consigliere della Provincia di Macerata Giorgio Pollastrelli insieme con i consiglieri comunali di Civitanova, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi (Civico) e con il consigliere comunale Veronica Fortuna di Potenza Picena hanno visitato lo stabilimento del Cosmari di Tolentino. Occasione è stata l’iniziativa promossa in settimana dal Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici con l’iniziativa Riciclo, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di ministero dell’ambiente, Anci e Utilitalia. "Ringraziamo – dicono – il presidente del Cosmari, Paolo Gattafoni, e il personale dell’azienda per averci dato l’opportunità di visitare lo stabilimento, fornendoci l’occasione di comprendere la complessità della lavorazione dei rifiuti nella nostra provincia". La visita ha toccato il nuovo centro di selezione dei rifiuti che consente di valorizzare e avviare al riciclo carta, cartoni e cartoni per bevande oltre alla plastica, all’alluminio e al barattolame metallico. "Ci rendiamo conto che un’azienda così complessa ha bisogno di una politica a sostegno dei tempi che cambiano e delle sfide che il futuro pone davanti al grande tema dei riciclo. Solo unità e interesse comune potranno fare la differenza nelle strategie future a vantaggio dei cittadini e delle future generazioni".