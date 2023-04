La Lega promuove due raccolte firme

Raccolta firme delle Lega contro le nuove misure sugli autoveicoli elettrici e le abitazioni isolate dal punto di vista energetico. Il gruppo cittadino, guidato dal commissario Veronica Fortuna, si è ritrovato sabato mattina in corso Umberto I per raccogliere le adesioni contro le due direttive dell’Unione europea. La prima, che impone che gli edifici debbano essere ad emissioni zero entro il 2030, la seconda che vieta la vendita a partire dal 2035 delle auto a diesel e a benzina.

"Condividendo con doverosa responsabilità e le preoccupazioni per l’ambiente, siamo convinti che la coscienza ambientalista non debba essere sostituita dall’obbligo per legge", dicono gli esponenti civitanovesi del Carroccio. Al banchetto presenti anche alcuni esponenti della lista leghista cittadina: Giorgio Pollastrelli jr, Fabiola Polverini, il commissario cittadino Veronica Fortuna e Armando Lazzarini. Ma anche i militanti Leonardo Gaetani e Sergio Bucosse.