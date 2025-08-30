La Lega punta alla doppia cifra: "I transfughi? Un furto politico"

La Lega presenta i sei candidati elogiati da Mauro Lucentini, commissario provinciale del partito, perché è facile metterci la faccia quando si viaggia sul 30% di voti, meno quando il trend è in calo. "Noi – dice – puntiamo alla doppia cifra". Poi presenta i candidati: la capolista Anna Menghi, Filippo Saltamartini, Renzo Marinelli, Luca Buldorini, Angelica Sabbatini e Veronica Fortuna. I primi tre si ricandidano, mentre nelle Marche altri hanno cambiato casacca. "Noi – spiega – siamo sicuri che la giunta Acquaroli abbia fatto bene grazie anche al nostro apporto, non so se i transfughi avranno vita politica. Il seggio non è personale ma del partito, per cui parlo di furto politico qualora si dovesse andare da un’altra parte". Lucentini si toglie qualche altro sassolino. "Ho visto dei manifesti in cui c’è chi si arroga il merito della Zes, invece è della Lega grazie a Giorgetti". La parola passa ai candidati. "Ho riflettuto se scendere in campo – dice Menghi – e ci sarò perché la Lega è stata fondamentale nelle riforme fatte. In questi anni la sinistra ha lavorato solo per distruggere". Buldorini, vicepresidente della Provincia, ha puntato sulla Val Potenza. "Oggi abbiamo messo a terra il progetto di questa arteria e prima delle elezioni sarà elaborato il tracciato. È una opportunità colta grazie a Salvini e al governo regionale". La portorecanatese Sabbatini è consigliere di opposizione a Porto Recanati dopo essere stata assessore. "Quell’esperienza è stata molto formativa. Porto in dote questa esperienza e quella professionale maturata nel settore sanitario. Il governo Acquaroli ha fatto sì che la regione fosse proiettata nel futuro, il lavoro iniziato è da completare". Fortuna, segretaria del circolo di Civitanova, ha parlato del gioco di squadra. "Qualche partito ha fatto shopping, la Lega deve essere protagonista a prescindere dal risultato personale. C’è da onorare una filiera politica che tanto bene ha fatto alle Marche". Si ricandida Renzo Marinelli di Castelraimondo. "Facciamo squadra tra noi – ha detto – perché la Lega ottenga il migliore risultato, non facciamo guerra agli alleati: i veri antagonisti sono quelli che appoggiano Ricci". Saltamartini sottolinea quanto fatto nella sanità come assessore: "Macerata avrà uno degli ospedali più moderni d’Europa, con tecnologie e medici all’avanguardia grazie all’impegno del sottoscritto, di Marinelli, Menghi e Acquaroli. Su Civitanova 25 milioni di investimenti sull’ospedale e sui macchinari. Ricordo quando i medici non volevano andare a Camerino, adesso la situazione è cambiata. La sinistra ha definanziato la sanità, presto grazie a noi avremo più medici che entrano in servizio rispetto a quelli che vanno in pensione". Aldo Alessandrini, segretario cittadino della Lega, "ha sottolineato il ruolo dei consiglieri della Lega nel governo regionale". In collegamento telefonico la segretaria regionale Giorgia Latini guarda avanti con ottimismo: "La lista di Macerata ci darà soddisfazioni".