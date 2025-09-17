La Lega schiera Molteni: "Priorità alla sicurezza, presto un decreto bis"

Focus sul decreto sicurezza ieri per la Lega, in un incontro presieduto dal segretario comunale Aldo Alessandrini, al quale hanno preso parte il commissario provinciale Mauro Lucentini, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e Gianni Tonelli, responsabile nazionale dipartimento Sicurezza e Immigrazione Lega. Al centro le volontà alla base del decreto: contrasto di scippi e borseggi in metropolitane e stazioni; sfratto in poche ore per gli occupanti abusivi con restituzione degli immobili occupati; pene più severe per chi mette in atto truffe agli anziani; stop all’accattonaggio con induzione di minori; arresto differito per i violenti nelle piazze; pene più severe per chi causa blocchi stradali; possibilità di arresto entro 48 ore per gli aggressori di polizia e operatori sanitari; tutela legale ed economica per forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate.

"La sicurezza è un tema a cui la Lega tiene moltissimo – ha spiegato la consigliera regionale uscente Anna Menghi, in corsa per la conferma – su cui non si smette mai di lavorare". "Il raggiungimento di ogni obiettivo diventa a sua volta punto di partenza", ha aggiunto Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia e candidato in quota Vannacci, seguito dalle parole della candidata civitanovese Veronica Fortuna: "La nostra attenzione è massima, volta a eliminare l’illegalità in una realtà non facile".

Tonelli ha aggiunto che "la sicurezza è il presupposto per qualsiasi progresso di una comunità. Questo decreto è uno step importantissimo che salvaguarda libertà e diritti, come quello di proprietà di una casa. Non esiste, poi, che una persona possa entrare in ospedale e creare caos e violenza contro i sanitari, o che un cittadino o turista debba sentirsi in pericolo per scippi e borseggi. Queste sono norme di buonsenso".

Il sottosegretario Molteni ha concluso: "Stiamo già lavorando a un decreto sicurezza bis che affronterà più nello specifico vari temi, come quello dello spaccio e dei furti nelle abitazioni. Serve tutela e protezione dei cittadini e delle fasce più deboli, con un sistema giudiziario dalla parte delle vittime".