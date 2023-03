La Lega si affida a Buldorini

La Lega ha rinnovato la sua ’squadra’. Luca Buldorini è stato eletto per acclamazione segretario provinciale, mentre sono stati eletti membri del consiglio direttivo Laura Sestili, Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini, Armando Lazzarini, Giuseppe Cognigni, Romeo Moriconi, Andrea Bertarelli, Paola Pippa, Angelo Menghi e Sergio Apolloni. Ai neo eletto è arrivato un augurio speciale dal segretario federale Matteo Salvini: intervenuto in diretta telefonica, ha confermato la grande attenzione nei confronti delle Marche e della provincia di Macerata in particolare, "territorio che ha avuto occasione più volte di citare a modello di buon governo della Lega"."In questi anni da commissario provinciale, Buldorini ha dimostrato di essere un punto di riferimento fondamentale per il territorio e sono certo che ora, con il sostegno unanime di tutti i militanti della provincia, ricomparirà questo incarico con ancor più dedizione - ha sostenuto a sua volta il commissario marchigiano Riccardo Augusto Marchetti -.

I membri del consiglio direttivo provinciale saranno al suo fianco e sono orgoglioso di questa squadra, donne e uomini appassionati che ogni giorno si mettono al servizio non soltanto del nostro movimento, ma di tutto il territorio. In questa provincia la Lega è profondamente radicata, governiamo la città capoluogo e la provincia, abbiamo vinto in tantissimi comuni dove i nostri amministratori dimostrano quotidianamente tutta la loro competenza e determinazione. Ci aspettano tante altre sfide e, come sempre, dimostreremo di essere decisivi in ogni battaglia per il presente e il futuro del territorio. Al neoeletto segretario provinciale e a tutto il consiglio direttivo faccio i migliori auguri di buon lavoro".