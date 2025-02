La Lega si trasferisce vicino alla chiesa di Cristo Re

Scaffali e vetrine vuote, quindi il cartello "affittasi" nella sede cittadina della Lega. "Era scaduto il contratto e quindi abbiamo scelto di non rinnovarlo. Adesso ci spostiamo", spiega il consigliere comunale e capogruppo "Lega più Civici", Giorgio Pollastrelli. La sede era collocata in viale Vittorio Veneto. Era stata aperta nel 2021, qualche mese dopo che Pollastrelli era stato nominato segretario cittadino del Carroccio (attualmente il ruolo è esercitato da Veronica Fortuna). "La nuova sede – aggiunge – sorgerà vicino alla chiesa di Cristo Re, sarà più spaziosa ed in vista per lanciarci al meglio nell’avventura delle regionali. Il locale individuato verrà liberato a marzo". Nel frattempo, le riunioni del Carroccio si svolgono al Bar Ternana e poi "facciamo diversi giri nei quartieri". Ieri lo stesso gruppo, con i suoi giovani, era in corso Umberto I a raccogliere le firme in favore della campagna "Difendiamo chi difende gli italiani", a sostegno delle forze dell’ordine. Si trattava di sottoscrivere le proposte che la Lega ha inserito nel Ddl Sicurezza: "Sì alle bodycam in servizio per trasparenza, verità e tutela da false accuse; tutela legale di forze dell’ordine e militari nei procedimenti per atto dovuto; pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale; pene più severe contro le rivolte in carcere e nei centri d’accoglienza".