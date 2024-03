La Lega sostiene Pepa: "È il candidato giusto"

Grande soddisfazione in casa Lega, sezione di Recanati, per la decisione di Emanuele Pepa di aver accettato la candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative del Comune. "Pieno e convinto appoggio a lui – lo ribadisce in una nota Benito Mariani, coordinatore cittadino della Lega nonché consigliere comunale – perché riteniamo sia la persona giusta per portare quel vero cambiamento e buongoverno che la città di Recanati e i recanatesi chiedono da anni e che davvero meritano. Le doti umane e le qualità imprenditoriali di Pepa sono note a tutti: è un uomo del fare, pratico; con il supporto di tutto il centrodestra unito, dovrà e saprà mettere mano e risolvere i tanti problemi che erediterà da queste ultime amministrazioni". Mariani non dimentica il "progressivo depauperamento dei servizi in questi ultimi 15 anni di governo di centro sinistra, soprattutto sanitari, con un ospedale completamente asfaltato e ridotto ad una struttura territoriale, con pochi posti letto nel reparto delle cure intermedie, e ad una semplice attività ambulatoriale, mancante peraltro di diverse branchie mediche specialistiche. Il Punto di emergenza, che stava per chiudere nel 2016, oggi opera con personale medico non dedicato, ma provvisorio".

Ecco perché la coalizione, secondo Mariani è già da tempo al lavoro per la definizione del programma, perché si presenti "serio, fattibile e al tempo stesso innovativo, per cui niente promesse da marinai come è stato fatto finora. La politica della concretezza, propria della Lega, ben si sposa con il nostro candidato sindaco che, più volte nella vita, ha dato prova delle sue capacità positive e produttive".

Molti i temi su cui lavorare, "dalla cura del territorio al commercio, all’economia messa in crisi da scelte sbagliate. I temi della sicurezza pubblica, socio-sanitaria e stradale andranno affrontati e risolti con coraggio e decisione. Un argomento a cuore: le persone più fragili e con disabilità andranno riposizionate al centro delle attenzioni politiche e sociali. Il nuovo governo cittadino di centrodestra completerà quella filiera istituzionale che, finalmente, darà respiro alla città di Recanati facendola uscire da quell’isolamento, da quel profondo scollegamento – anche turistico-culturale – in cui è piombata per i demeriti dei precedenti amministratori".

Asterio Tubaldi