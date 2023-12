La Lega sul 2024: scuole, strade e ospedale: tante risorse per la città

"Orgogliosi di aver approvato il bilancio 2024 entro la scadenza del 31 dicembre 2023, e questo permette di poter utilizzare le risorse dal primo gennaio e evitare il regime straordinario che genera solo confusione e approssimazione". È il commento delle Lega, soddisfatta anche per la possibilità "di spendere subito i fondi Pnrr e questo è importante in un momento di rilancio dell’economia locale dopo la crisi pandemica che ha messo in ginocchio diversi settori artigianali e industriali. Nei prossimi mesi lavoreremo per ridurre progressivamente le imposte comunali, in maniera particolare la tassa rifiuti". Tari che però aumenterà del 18% nel biennio 2023-2024. Altro aspetto importante per la Lega "l’aver raggiunto i 200 dipendenti come Comune di Civitanova, poiché la macchina amministrativa è molto complessa e c’è necessità di avere un numero sufficiente di dipendenti, ai quali chiediamo di dare il massimo e non perdere le opportunità date dal Pnrr e dalla filiera di Governo".

L’anno 2024 per gli esponenti leghisti vedrà "arrivare a Civitanova le risorse da diversi ambiti, dall’Anas per quanto riguarda la Quadrilatero, rotatoria e sottopasso, dalla Provincia per la rotatoria di Costamartina e l’ampliamento del liceo scientifico, fondi regionali per via Einaudi e per il ponte fino a Porto Sant’Elpidio, fondi del Pnrr sempre della Regione per l’ampliamento dell’ospedale e del pronto soccorso e tanti altri investimenti sia pubblici che privati. Un anno importante nel quale la politica deve dare certezze ai cittadini e dimostrare con i fatti più che con le parole di voler bene alla città".