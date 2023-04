La leggerezza pensosa di Pirandello colpisce e affascina gli studenti

Il percorso "5 Autori – Le ali della leggerezza" del liceo ’Leopardi’ si è concluso con la lezione su Pirandello della professoressa Simona Costa, che ha tracciato un itinerario lessicale attraverso un’esplorazione dei testi, dal saggio "L’umorismo" alle pagine accuratamente scelte del romanzo "I vecchi e i giovani", a novelle poco note delle raccolte "Candelora" e "Berecche e una guerra". Quella di Pirandello è una leggerezza pensosa che si realizza in personaggi "fuori di chiave", come Corrado Selmi, "viaggiatori senza bagaglio" che, grazie all’uscita dalla corporeità, vivono per un attimo l’eternità. La parola chiave "piuma", dotata di per sé di forza evocativa, ha permesso di seguire il pensiero dell’autore che nell’ultima stagione narrativa e teatrale si lascia suggestionare da influenze freudiane e surreali, da immagini impalpabili di evanescenza e leggerezza, capaci di allentare la pesantezza di ogni gancio che ci ancora alla vita e di procurare uno "smemoramento", una perdita di consistenza nella continuità del flusso vitale dell’universo.

A conclusione del progetto la professoressa Alessandra Maggi, coordinatrice del Dipartimento di Lettere del liceo, ha ringraziato la relatrice per la competenza e disponibilità, gli insegnanti intervenuti, interni ed esterni, ed anche gli studenti che hanno animato il dibattito sollevando dubbi e richieste di chiarimento; l’appuntamento con i "5 Autori" viene rimandato al prossimo anno scolastico.

La dirigente scolastica Angela Fiorillo ha concluso la rassegna del liceo con i saluti finali, sottolineando con soddisfazione "la qualità e la valenza formativa di queste iniziative che, offrendo spunti di riflessione sull’esistenza e nuove opportunità di innovazione e sperimentazione, contribuiscono all’arricchimento umano e professionale degli insegnanti".