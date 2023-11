La leggerezza si posa sul palcoscenico di Treia

Treia presenta la nuova stagione teatrale. Leggerezza, sorrisi, ma anche riflessione saranno i leitmotiv del programma, composto da nove date, con un ricco e variegato programma per tutti i gusti a cui si aggiungono 4 "domeniche da favola" pensate per ragazzi e bambini. Si comincia il 9 dicembre con “Donne in pericolo“: sul palco Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Gabriella Germani in una commedia una commedia frizzante e irresistibilmente divertente. La domenica prima di Natale, il 22 dicembre, con Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi ecco "Cetra… una volta", un viaggio tra passato e presente, sulla scia magica di un quartetto diventato leggenda. Il noto comico romano Gabriele Cirilli aprirà il nuovo anno con "Nun te regg più" il 13 gennaio, attraverso la sua esibizione in cui fa vivere tante situazioni e tanti personaggi, attraverso la sua grandiosa capacità di comunicazione che pochissimi possono vantare. E la risata scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora e appaga.

A febbraio, mese degli innamorati, come non dedicare al teatro questo tema? Così sabato 3 Pino Quartullo e Roberta Giarrusso saranno in scena con "28 motivi per innamorarsi". Il 17 febbraio andrà in scena lo spettacolo di e con Cesare Catà e Paola Giorgi "Blondie da Isotta a Marilyn", uno storytelling originale in cui si mescolano la divulgazione filosofica e l’ironia della stand-up comedy. Un grande classico per il 2 marzo con "Sogno di una notte di mezza estate" dell’Associazione teatrale "Shakespeare in sneakers".

Il 24 marzo il tema della demenza senile sarà centrale nello spettacolo con Gianluigi Fogacci e Paola Giorgi e Fabiana Pesce. A chiudere la stagione teatrale sarà il 6 aprile il noto attore e comico Marco Marzocca, volto storico di Zelig che sarà protagonista di "Chi me l’ha fatto fare?" in cui le parole d’ordine saranno divertirsi e divertire, ma anche emozionarsi ed emozionare. A queste date si aggiungono gli spettacoli delle "Domeniche da Favola" volute e pensate in modo particolare per i bambini e i ragazzi. Gli abbonati hanno diritto di prelazione per gli spettacoli fuori abbonamento, conservando il posto di abbonamento. I nuovi abbonamenti si possono prenotare fino al 7 dicembre: ore 9-13 alllo 0733 218706 218726; dalle 15 alle 19 al numero 339 2304624.

Gaia Gennaretti